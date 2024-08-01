Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби
Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби
2022
8 декабря 2022 года стало известно, что гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии.
27 апреля 2022 года состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Ярошенко доставили в Турцию, оттуда он вылетел в Москву. Летчик Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы, он был признан виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
2010
9 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым, на десятерых российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности. В июне 2010 года в США были задержаны Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаез, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. В списке высылаемых из США граждан семь фамилий поменялись – суд в Нью-Йорке сообщил, что депортированы Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Васенков и Вики Пелаез, Анна Чапман и Михаил Семенко. Таким образом, лишь трое из задержанных жили и работали в США под своими настоящими именами. Остальные на суде признали вину, раскрыли свои настоящие имена и согласились на немедленную депортацию в РФ. Власти России освободили ученого из Института США и Канады РАН Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб РФ Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Сутягин весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Василенко, бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс", в 2006 году был осужден за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Запорожского в 2003 году Московский окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы за госизмену в форме выдачи гостайны в пользу США. Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе.
1986
5 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность об одновременном освобождении заключенных. Произошел обмен обвиняемого в шпионаже разведчика, сотрудника советского представительства при ООН Геннадия Захарова на американского журналиста, главу корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, также обвиняемого в шпионаже. В рамках договоренности из СССР был выслан советский физик, основатель Московской Хельсинкской группы политзаключенный Юрий Орлов.
1979
27 апреля 1979 года в Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Кеннеди состоялся обмен осужденных за шпионаж советских разведчиков Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН, на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Советские разведчики Энгер и Черняев были задержаны в мае 1978 года и приговорены к 50 годам лишения свободы.
1963
11 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был проведен обмен двух советских агентов – бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру – на американского священника Уолтера Чишека, арестованного в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж.
1962
10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Рудольф Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) находился в США с 1948 года как разведчик-нелегал. В июне 1957 года он был арестован и приговорен к 30 годам тюрьмы. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска. Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж.
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