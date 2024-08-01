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В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 01.08.2024
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14:44 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/nigerija-1963442553.html
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 01.08.2024
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция в столице Нигерии Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами, сообщает местная газета Guardian. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:44
2024-08-01T14:44
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция в столице Нигерии Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами, сообщает местная газета Guardian. По данным газеты, протестующие собрались на главной площади столицы, они недовольны "некачественным госуправлением", экономическими трудностями и голодом. Их встретил большой контингент полиции и военных. "Силовики обратились к протестующим с просьбой покинуть место проведения акции и уйти к Национальному стадиону, но они отказались, что привело к применению слезоточивого газа", - пишет газета. Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные собственного корреспондента, полиция также применила слезоточивый газ против протестующих в городе Кано на севере Нигерии, где участники протестов против повышения стоимости жизни попытались разжечь костры около офиса губернатора. Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до приблизительно 43 долларов. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). На фоне бессрочной общенациональной забастовки региональная нигерийская авиакомпания Ibom Air сообщила о приостановке всех полетов до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20240729/nigerija-1962738789.html
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в мире, нигерия, абуджа, кано (штат)
В мире, Нигерия, Абуджа, Кано (штат)
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Guardian: полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Абудже

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция в столице Нигерии Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами, сообщает местная газета Guardian.
По данным газеты, протестующие собрались на главной площади столицы, они недовольны "некачественным госуправлением", экономическими трудностями и голодом. Их встретил большой контингент полиции и военных.
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"Силовики обратились к протестующим с просьбой покинуть место проведения акции и уйти к Национальному стадиону, но они отказались, что привело к применению слезоточивого газа", - пишет газета.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные собственного корреспондента, полиция также применила слезоточивый газ против протестующих в городе Кано на севере Нигерии, где участники протестов против повышения стоимости жизни попытались разжечь костры около офиса губернатора.
Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до приблизительно 43 долларов.
В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). На фоне бессрочной общенациональной забастовки региональная нигерийская авиакомпания Ibom Air сообщила о приостановке всех полетов до дальнейшего уведомления.
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