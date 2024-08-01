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Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации

Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 01.08.2024

Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации

Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:53

2024-08-01T18:53

2024-08-01T20:06

хорошие новости

репино

ладожское озеро

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "После лечения и реабилитации в естественную среду обитания вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы: два самца и две самки. <...> Это 14-й "выпускной" в этом сезоне", — говорится в заявлении.Среди "выпускников" — детеныш ладожской кольчатой нерпы, которого отпустили повторно. Две недели назад малыша уже пытались вернуть в Ладожское озеро, но, проведя в воде час, он вернулся на берег. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы забрали нерпенка обратно в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории Водоканала в Репино. После осмотра и сбора необходимых анализов никаких проблем со здоровьем у животного не обнаружили. В четверг его вместе с другими нерпами выпустили в природу повторно. Отмечается, что специалисты центра в четверг провели на берегу несколько часов, чтобы убедиться, что нерпенок не вернулся обратно во второй раз. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240731/tigrenok-1963174761.html

https://ria.ru/20240729/hakasija-1962626776.html

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