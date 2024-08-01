Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации
Центр реабилитации в Петербурге выпустил в Ладожское озеро еще четырех нерп
© Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramЧетырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
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"После лечения и реабилитации в естественную среду обитания вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы: два самца и две самки. <...> Это 14-й "выпускной" в этом сезоне", — говорится в заявлении.
© Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramЧетырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Среди "выпускников" — детеныш ладожской кольчатой нерпы, которого отпустили повторно. Две недели назад малыша уже пытались вернуть в Ладожское озеро, но, проведя в воде час, он вернулся на берег. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы забрали нерпенка обратно в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории Водоканала в Репино. После осмотра и сбора необходимых анализов никаких проблем со здоровьем у животного не обнаружили. В четверг его вместе с другими нерпами выпустили в природу повторно.
Отмечается, что специалисты центра в четверг провели на берегу несколько часов, чтобы убедиться, что нерпенок не вернулся обратно во второй раз.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.