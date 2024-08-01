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Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 01.08.2024
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Хорошие новости
 
18:53 01.08.2024 (обновлено: 20:06 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/nerpa-1963519388.html
Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации
Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 01.08.2024
Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:53
2024-08-01T20:06
хорошие новости
репино
ладожское озеро
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". &quot;После лечения и реабилитации в естественную среду обитания вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы: два самца и две самки. &lt;...&gt; Это 14-й &quot;выпускной&quot; в этом сезоне&quot;, — говорится в заявлении.Среди "выпускников" — детеныш ладожской кольчатой нерпы, которого отпустили повторно. Две недели назад малыша уже пытались вернуть в Ладожское озеро, но, проведя в воде час, он вернулся на берег. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы забрали нерпенка обратно в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории Водоканала в Репино. После осмотра и сбора необходимых анализов никаких проблем со здоровьем у животного не обнаружили. В четверг его вместе с другими нерпами выпустили в природу повторно. Отмечается, что специалисты центра в четверг провели на берегу несколько часов, чтобы убедиться, что нерпенок не вернулся обратно во второй раз. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240731/tigrenok-1963174761.html
https://ria.ru/20240729/hakasija-1962626776.html
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репино, ладожское озеро, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, хорошие новости
Хорошие новости, Репино, Ладожское озеро, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Хорошие новости
Четыре нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации

Центр реабилитации в Петербурге выпустил в Ладожское озеро еще четырех нерп

© Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramЧетырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
«

"После лечения и реабилитации в естественную среду обитания вернулись четыре ладожские кольчатые нерпы: два самца и две самки. <...> Это 14-й "выпускной" в этом сезоне", — говорится в заявлении.

© Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramЧетырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Четырех нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения и восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге
Среди "выпускников" — детеныш ладожской кольчатой нерпы, которого отпустили повторно. Две недели назад малыша уже пытались вернуть в Ладожское озеро, но, проведя в воде час, он вернулся на берег. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы забрали нерпенка обратно в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории Водоканала в Репино. После осмотра и сбора необходимых анализов никаких проблем со здоровьем у животного не обнаружили. В четверг его вместе с другими нерпами выпустили в природу повторно.
Отмечается, что специалисты центра в четверг провели на берегу несколько часов, чтобы убедиться, что нерпенок не вернулся обратно во второй раз.
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Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За все время работы Фонда друзей балтийской нерпы специалисты выпустили в дикую природу около 200 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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