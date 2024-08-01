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Губернатор Ленобласти Дрозденко вручил награды жителям и труженикам региона - РИА Новости, 01.08.2024
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Ленинградская область
 
17:53 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/nagrady-1963504641.html
Губернатор Ленобласти Дрозденко вручил награды жителям и труженикам региона
Губернатор Ленобласти Дрозденко вручил награды жителям и труженикам региона - РИА Новости, 01.08.2024
Губернатор Ленобласти Дрозденко вручил награды жителям и труженикам региона
В честь дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко вручил награды жителям и труженикам, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:53
2024-08-01T17:53
ленинградская область
александр дрозденко
сергей сокол
сергей левкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В честь дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко вручил награды жителям и труженикам, сообщает пресс-служба областного правительства. "Наша главная ценность - наши люди. Я хочу всех нас поздравить с 97-летием нашей родной, любимой Ленинградской области, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях и мирного неба над головой!" - сказал Дрозденко. Добавляется, что сегодня впервые в Доме Правительства области вручались награды Луганской Народной Республики – за высокий профессионализм при организации и доставке гуманитарной помощи, своевременно оказанную поддержку участникам специальной военной операции и мирному населению города Свердловска Луганской Народной Республики наградой ЛНР "За гуманитарную помощь" награждены представители коммерческих и общественных организаций Ленинградской области. Так, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении специального задания в зоне специальной военной операции, медали "За отвагу" удостоен Сергей Соколов – стрелок добровольческого формирования "Барс", медали "За храбрость" II степени - Сергей Левкин, командир штурмового отделения добровольческого формирования "Ахмат-спецназ". Большая группа медицинских работников Ленинградской области награждена медалью Луки Крымского за самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях на новых территориях России. В Год семьи орденом "Родительская слава" награждена многодетная семья Макогоновых из Ломоносовского района, медалью ордена "Родительская слава" – семья Рогозов из Подпорожского района. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Сергей Бебенин — председатель Законодательного собрания Ленинградской области. За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия "За вклад в развитие Ленинградской области" награжден Георгий Вилинбахов, государственный герольдмейстер России, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Благодарность президента Российской Федерации объявлена Николаю Лизунову, машинисту укладчика асфальтобетона ООО "Северная нерудная компания", почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоено Татьяне Акопьян – оператору машинного доения АО "Племенной завод Первомайский", почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден Дмитрий Лаутало, солист Симфонического оркестра Ленинградской области. Благодарность министра экономического развития РФ объявлена Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области как лучшей региональной сети МФЦ России.
https://ria.ru/20240730/lenoblast-1962917702.html
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александр дрозденко, сергей сокол, сергей левкин
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Сергей Сокол, Сергей Левкин

Губернатор Ленобласти Дрозденко вручил награды жителям и труженикам региона

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В честь дня Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко вручил награды жителям и труженикам, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Наша главная ценность - наши люди. Я хочу всех нас поздравить с 97-летием нашей родной, любимой Ленинградской области, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях и мирного неба над головой!" - сказал Дрозденко.
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Добавляется, что сегодня впервые в Доме Правительства области вручались награды Луганской Народной Республики – за высокий профессионализм при организации и доставке гуманитарной помощи, своевременно оказанную поддержку участникам специальной военной операции и мирному населению города Свердловска Луганской Народной Республики наградой ЛНР "За гуманитарную помощь" награждены представители коммерческих и общественных организаций Ленинградской области. Так, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении специального задания в зоне специальной военной операции, медали "За отвагу" удостоен Сергей Соколов – стрелок добровольческого формирования "Барс", медали "За храбрость" II степени - Сергей Левкин, командир штурмового отделения добровольческого формирования "Ахмат-спецназ".
Большая группа медицинских работников Ленинградской области награждена медалью Луки Крымского за самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях на новых территориях России.
В Год семьи орденом "Родительская слава" награждена многодетная семья Макогоновых из Ломоносовского района, медалью ордена "Родительская слава" – семья Рогозов из Подпорожского района.
За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Сергей Бебенин — председатель Законодательного собрания Ленинградской области.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия "За вклад в развитие Ленинградской области" награжден Георгий Вилинбахов, государственный герольдмейстер России, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации.
Благодарность президента Российской Федерации объявлена Николаю Лизунову, машинисту укладчика асфальтобетона ООО "Северная нерудная компания", почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоено Татьяне Акопьян – оператору машинного доения АО "Племенной завод Первомайский", почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден Дмитрий Лаутало, солист Симфонического оркестра Ленинградской области.
Благодарность министра экономического развития РФ объявлена Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области как лучшей региональной сети МФЦ России.
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14 июня, 16:29
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоСергей СоколСергей Левкин
 
 
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