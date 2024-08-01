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В московском Музее космонавтики открылся планетарий - РИА Новости, 01.08.2024
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16:29 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/muzej-1963471018.html
В московском Музее космонавтики открылся планетарий
В московском Музее космонавтики открылся планетарий - РИА Новости, 01.08.2024
В московском Музее космонавтики открылся планетарий
Планетарий, в котором будут показывать 3D-фильмы и проводить лекции по астрономии и космическим открытиям, открылся в московском Музее космонавтики, передает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:29
2024-08-01T16:29
москва
российская академия наук
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Планетарий, в котором будут показывать 3D-фильмы и проводить лекции по астрономии и космическим открытиям, открылся в московском Музее космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. Открывшийся планетарий включает в себя купольный экран, зрительные места, а также выставочный зал, где будут проходить лекции и интерактивные мероприятия по космонавтике и астрономии, а также образовательные программы для детей и школьников. Как сообщили в музее, осенью здесь начнут показывать 3D-фильмы. В частности, в ходе лекций, который запланированы на 1-3 августа, астрономы и сотрудники музея расскажут о главных астрономических событиях грядущего месяца, а также о том, как правильно и в какие дни нужно наблюдать за пролетами Международной космической станции в августе. В новой экспозиционно-выставочной зоне каждые полгода будут экспонироваться картины художников-космистов. Свою работу она начнет с выставки "При свете звезд", посвященной творчеству Б.А. Смирнова-Русецкого. "Мы ни в коем случае ни с кем не конкурируем (с другими планетариями – ред.), это наши партнеры. И у нас другая идея. Там люди приходят непосредственно наслаждаться астрономией. А у нас музей очень популярный, с очень большой посещаемостью, и мы хотим, чтобы каждый, кто пришел сюда, получил кусочек того, чего он хотел", - сказал РИА Новости замдиректора музея по научной работе Вячеслав Климентов. &quot;Мы про историю. Здесь от Белки и Стрелки до сегодняшних дней в космосе, до задач, которые решаются на орбите. Но люди также хотят встреч с космонавтами, документалистику про сегодняшний день, это все у нас есть. А еще люди хотят помечтать. Знаете, как мы в детстве лежали и смотрели на звезды на сеновале на даче, так же и здесь. Наш планетарий - это мостик между космонавтикой и астрономией&quot;, - добавил он.Кроме того, по словам Климентова, новый планетарий будет нести и образовательную функцию. Он напомнил, что музей участвует в программе "Музеи – детям". Здесь разработаны около 50 уроков для школьников, уточнил он. В то же время в имеющихся курсах по физике и окружающему миру не хватало астрономии. Теперь этот пробел восполнен, подчеркнул Климентов. Он рассказал, что при создании планетария сотрудники музея использовали опыт других российских планетариев, а также сотрудничали с учеными, в том числе академиками РАН, и коллективом, ответственным за астрономию в системе департамента образования Москвы. "Сообщество астрономов, как и сообщество космонавтов, теперь рядом с музеем", - отметил замгендиректора музея. В планетарии будут показывать российские полнокупольные фильмы, закупленные у других планетариев страны, уточнил он.
https://ria.ru/20240731/muzej-1963234631.html
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москва, российская академия наук
Москва, Российская академия наук
В московском Музее космонавтики открылся планетарий

В Москве в Музее космонавтики открылся планетарий, в нем будут проводить лекции

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Планетарий, в котором будут показывать 3D-фильмы и проводить лекции по астрономии и космическим открытиям, открылся в московском Музее космонавтики, передает корреспондент РИА Новости.
Открывшийся планетарий включает в себя купольный экран, зрительные места, а также выставочный зал, где будут проходить лекции и интерактивные мероприятия по космонавтике и астрономии, а также образовательные программы для детей и школьников. Как сообщили в музее, осенью здесь начнут показывать 3D-фильмы.
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В частности, в ходе лекций, который запланированы на 1-3 августа, астрономы и сотрудники музея расскажут о главных астрономических событиях грядущего месяца, а также о том, как правильно и в какие дни нужно наблюдать за пролетами Международной космической станции в августе.
В новой экспозиционно-выставочной зоне каждые полгода будут экспонироваться картины художников-космистов. Свою работу она начнет с выставки "При свете звезд", посвященной творчеству Б.А. Смирнова-Русецкого.
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"Мы ни в коем случае ни с кем не конкурируем (с другими планетариями – ред.), это наши партнеры. И у нас другая идея. Там люди приходят непосредственно наслаждаться астрономией. А у нас музей очень популярный, с очень большой посещаемостью, и мы хотим, чтобы каждый, кто пришел сюда, получил кусочек того, чего он хотел", - сказал РИА Новости замдиректора музея по научной работе Вячеслав Климентов.
«

"Мы про историю. Здесь от Белки и Стрелки до сегодняшних дней в космосе, до задач, которые решаются на орбите. Но люди также хотят встреч с космонавтами, документалистику про сегодняшний день, это все у нас есть. А еще люди хотят помечтать. Знаете, как мы в детстве лежали и смотрели на звезды на сеновале на даче, так же и здесь. Наш планетарий - это мостик между космонавтикой и астрономией", - добавил он.

Кроме того, по словам Климентова, новый планетарий будет нести и образовательную функцию. Он напомнил, что музей участвует в программе "Музеи – детям". Здесь разработаны около 50 уроков для школьников, уточнил он. В то же время в имеющихся курсах по физике и окружающему миру не хватало астрономии. Теперь этот пробел восполнен, подчеркнул Климентов.
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Он рассказал, что при создании планетария сотрудники музея использовали опыт других российских планетариев, а также сотрудничали с учеными, в том числе академиками РАН, и коллективом, ответственным за астрономию в системе департамента образования Москвы. "Сообщество астрономов, как и сообщество космонавтов, теперь рядом с музеем", - отметил замгендиректора музея.
В планетарии будут показывать российские полнокупольные фильмы, закупленные у других планетариев страны, уточнил он.
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