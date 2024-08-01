Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 01.08.2024 (обновлено: 11:56 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/minselkhoz-1963258758.html
Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод
Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод - РИА Новости, 01.08.2024
Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод
Российский рынок полностью обеспечен ягодами и фруктами, несмотря на сложные погодные условия, более того, прогнозируется сбор нового урожая выше среднего... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:00
2024-08-01T11:56
экономика
россия
ростовская область
курская область
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963195998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0ca7410c188cf4934a0a2d0b810010c.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен ягодами и фруктами, несмотря на сложные погодные условия, более того, прогнозируется сбор нового урожая выше среднего показателя за пять лет, сообщило Министерство сельского хозяйства.В мае по центральной части России прокатились заморозки. Основной удар пришелся по Ростовской области и югу Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская области). По словам экспертов и аграриев, серьезно пострадали яблоки, груши, вишня, черешня, смородина, земляника. Некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов урожая. Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал о гибели более миллиона гектаров посевов. Из них около 850 тысяч приходится на зерновые."Продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами и фруктами. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей", - ответили в пресс-службе Минсельхоза России на запрос РИА Новости о ситуации с ягодами и плодами.По данным министерства в текущем году, несмотря на сложные погодные условия, прогнозируется валовый сбор на уровне 21 тыс. тонн ягод – "это на 5% выше среднего показателя за последние пять лет"."Такой урожай позволит обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", - подчеркнули в министерстве.
https://rsport.ria.ru/20240724/ezhevika-1961601223.html
https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html
россия
ростовская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963195998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d862eca0e0717f3a125917bf38e51ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ростовская область, курская область, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Ростовская область, Курская область, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод

Минсельхоз прогнозирует рост сбора ягод на пять процентов, несмотря на погоду

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонтейнеры с малиной
Контейнеры с малиной - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен ягодами и фруктами, несмотря на сложные погодные условия, более того, прогнозируется сбор нового урожая выше среднего показателя за пять лет, сообщило Министерство сельского хозяйства.
В мае по центральной части России прокатились заморозки. Основной удар пришелся по Ростовской области и югу Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская области). По словам экспертов и аграриев, серьезно пострадали яблоки, груши, вишня, черешня, смородина, земляника. Некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов урожая. Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал о гибели более миллиона гектаров посевов. Из них около 850 тысяч приходится на зерновые.
Овсяная каша с фруктами - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Названа идеальная ягода для здоровья сердца и борьбы с инфекциями
24 июля, 05:10
"Продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами и фруктами. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей", - ответили в пресс-службе Минсельхоза России на запрос РИА Новости о ситуации с ягодами и плодами.
По данным министерства в текущем году, несмотря на сложные погодные условия, прогнозируется валовый сбор на уровне 21 тыс. тонн ягод – "это на 5% выше среднего показателя за последние пять лет".
"Такой урожай позволит обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", - подчеркнули в министерстве.
Посевной комплекс сеет овес в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
"Потери неочевидны". Что будет после майской аномалии в России
1 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияРостовская областьКурская областьДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала