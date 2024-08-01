https://ria.ru/20240801/minselkhoz-1963258758.html

Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод

Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод - РИА Новости, 01.08.2024

Минсельхоз пояснил, как погодные аномалии скажутся на сборе ягод

Российский рынок полностью обеспечен ягодами и фруктами, несмотря на сложные погодные условия, более того, прогнозируется сбор нового урожая выше среднего... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:00

2024-08-01T07:00

2024-08-01T11:56

экономика

россия

ростовская область

курская область

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен ягодами и фруктами, несмотря на сложные погодные условия, более того, прогнозируется сбор нового урожая выше среднего показателя за пять лет, сообщило Министерство сельского хозяйства.В мае по центральной части России прокатились заморозки. Основной удар пришелся по Ростовской области и югу Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская области). По словам экспертов и аграриев, серьезно пострадали яблоки, груши, вишня, черешня, смородина, земляника. Некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов урожая. Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал о гибели более миллиона гектаров посевов. Из них около 850 тысяч приходится на зерновые."Продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами и фруктами. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей", - ответили в пресс-службе Минсельхоза России на запрос РИА Новости о ситуации с ягодами и плодами.По данным министерства в текущем году, несмотря на сложные погодные условия, прогнозируется валовый сбор на уровне 21 тыс. тонн ягод – "это на 5% выше среднего показателя за последние пять лет"."Такой урожай позволит обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", - подчеркнули в министерстве.

https://rsport.ria.ru/20240724/ezhevika-1961601223.html

https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html

россия

ростовская область

курская область

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экономика, россия, ростовская область, курская область, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)