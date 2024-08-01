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Матвиенко рассказала, как изменится миграционная политика - РИА Новости, 01.08.2024
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11:03 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/migranty-1963375736.html
Матвиенко рассказала, как изменится миграционная политика
Матвиенко рассказала, как изменится миграционная политика - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко рассказала, как изменится миграционная политика
Четкие государственная политика и контроль за миграцией нужны в РФ, ведомства должны готовить данные по числу необходимых специалистов, заявила председатель... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:03
2024-08-01T11:03
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четкие государственная политика и контроль за миграцией нужны в РФ, ведомства должны готовить данные по числу необходимых специалистов, заявила председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко. "Что касается миграционной политики, то безусловно, нам есть над чем серьезно работать. И такая работа уже ведется. Нам нужно совершенствовать миграционное законодательство, должна быть, я уже говорила об этом, четкая, внятная государственная политика. Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова",- сказала она в ходе пресс-конференции. Матвиенко отметила, что министерство труда и министерство экономики примут решения с учетом долгосрочных экономических интересов РФ. "Они должны планировать эту работу, сколько каких рабочих рук, трудовых ресурсов не хватает в тех или иных отраслях, и готовить вот такую заявку, сколько и каких специалистов нужно для успешного развития экономики", - подчеркнула она.В России продолжат работу по корректировке миграционной политики, но не пойдут по пути запретительной миграции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы будем продолжать эту работу (по корректировке миграционной политики - ред.), и она уже идет активно, избегая, еще раз подчеркну, избыточной эмоциональности, избыточной радикализации при обсуждении, это наносит вред. Мы не можем пойти по пути запретительной миграции", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.Она отметила, что совершенствование законодательства будет происходить во взаимодействии с коллегами из тех стран, которые в основном направляют миграционные потоки в РФ.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко рассказала, как изменится миграционная политика

Матвиенко: миграционную политику будут корректировать, но не путем запретов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четкие государственная политика и контроль за миграцией нужны в РФ, ведомства должны готовить данные по числу необходимых специалистов, заявила председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко.
"Что касается миграционной политики, то безусловно, нам есть над чем серьезно работать. И такая работа уже ведется. Нам нужно совершенствовать миграционное законодательство, должна быть, я уже говорила об этом, четкая, внятная государственная политика. Миграция должна быть управляемая, в хорошем смысле этого слова",- сказала она в ходе пресс-конференции.
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Матвиенко отметила, что министерство труда и министерство экономики примут решения с учетом долгосрочных экономических интересов РФ.
"Они должны планировать эту работу, сколько каких рабочих рук, трудовых ресурсов не хватает в тех или иных отраслях, и готовить вот такую заявку, сколько и каких специалистов нужно для успешного развития экономики", - подчеркнула она.
В России продолжат работу по корректировке миграционной политики, но не пойдут по пути запретительной миграции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Мы будем продолжать эту работу (по корректировке миграционной политики - ред.), и она уже идет активно, избегая, еще раз подчеркну, избыточной эмоциональности, избыточной радикализации при обсуждении, это наносит вред. Мы не можем пойти по пути запретительной миграции", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.
Она отметила, что совершенствование законодательства будет происходить во взаимодействии с коллегами из тех стран, которые в основном направляют миграционные потоки в РФ.
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