В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России
МИД: Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата без причин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва расценивает решение молдавских властей о признании сотрудника российского посольства persona nоn grata как недружественный шаг, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Первого августа власти Республики Молдова без каких-либо внятных обоснований объявили сотрудника посольства России в Кишиневе persona nоn grata. Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни", - сообщается в нем.
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Также в заявлении говорится о том, что нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств.
"В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", - подчеркнула она.
Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, такие действия МИД Молдавии направлены на демонтаж отношений с Москвой и Россия примет ответные меры.