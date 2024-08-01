https://ria.ru/20240801/mid-1963430384.html

В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России

В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России - РИА Новости, 01.08.2024

В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России

Москва расценивает решение молдавских властей о признании сотрудника российского посольства persona nоn grata как недружественный шаг, говорится в комментарии... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:09

2024-08-01T14:09

2024-08-01T14:55

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва расценивает решение молдавских властей о признании сотрудника российского посольства persona nоn grata как недружественный шаг, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Первого августа власти Республики Молдова без каких-либо внятных обоснований объявили сотрудника посольства России в Кишиневе persona nоn grata. Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни", - сообщается в нем.Также в заявлении говорится о том, что нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств."В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", - подчеркнула она.Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, такие действия МИД Молдавии направлены на демонтаж отношений с Москвой и Россия примет ответные меры.

https://ria.ru/20240728/moldavija-1962538241.html

https://ria.ru/20240730/mid-1962877538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, кишинев, в мире