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В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России - РИА Новости, 01.08.2024
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14:09 01.08.2024 (обновлено: 14:55 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mid-1963430384.html
В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России
В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России - РИА Новости, 01.08.2024
В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России
Москва расценивает решение молдавских властей о признании сотрудника российского посольства persona nоn grata как недружественный шаг, говорится в комментарии... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:09
2024-08-01T14:55
россия
молдавия
кишинев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва расценивает решение молдавских властей о признании сотрудника российского посольства persona nоn grata как недружественный шаг, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Первого августа власти Республики Молдова без каких-либо внятных обоснований объявили сотрудника посольства России в Кишиневе persona nоn grata. Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни", - сообщается в нем.Также в заявлении говорится о том, что нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств."В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", - подчеркнула она.Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, такие действия МИД Молдавии направлены на демонтаж отношений с Москвой и Россия примет ответные меры.
https://ria.ru/20240728/moldavija-1962538241.html
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россия, молдавия, кишинев, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, В мире
В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России

МИД: Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата без причин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва расценивает решение молдавских властей о признании сотрудника российского посольства persona nоn grata как недружественный шаг, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Первого августа власти Республики Молдова без каких-либо внятных обоснований объявили сотрудника посольства России в Кишиневе persona nоn grata. Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни", - сообщается в нем.
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Также в заявлении говорится о том, что нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание "шпионских историй" свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств.
"В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", - подчеркнула она.
Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, такие действия МИД Молдавии направлены на демонтаж отношений с Москвой и Россия примет ответные меры.
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