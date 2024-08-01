https://ria.ru/20240801/mid-1963345956.html

Экс-посол рассказал, как британский советник предлагал "бросить" Асада

Экс-посол рассказал, как британский советник предлагал "бросить" Асада - РИА Новости, 01.08.2024

Экс-посол рассказал, как британский советник предлагал "бросить" Асада

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, который в 2011-2019 годах занимал пост посла России в Великобритании, рассказал в статье для РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:35

2024-08-01T07:35

2024-08-01T07:35

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, который в 2011-2019 годах занимал пост посла России в Великобритании, рассказал в статье для РИА Новости, как бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок предлагал "бросить" сирийского президента Башара Асада, так как он якобы "падет под натиском повстанцев". "В эти годы я возглавлял наше посольство в Лондоне и хорошо помню, как советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок буквально за месяц до 30 сентября 2015 года говорил мне, что мы должны "бросить Башара Асада", так как, по их оценкам, уже в октябре Дамаск падет под натиском "повстанцев"", - заявил Яковенко. Ректор отметил, что на его слова о том, что это повлечет за собой резню, которой регион еще не знал, англичанин ничего не ответил. "При этом надо иметь в виду, что наше военное содействие было призвано поддержать процесс внутреннего урегулирования, который к тому времени был запущен под эгидой ООН и который оказался в конечном итоге бесперспективным из-за западного давления", - добавил он. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипотношений подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. 30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ). В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240723/putin-1961565382.html

https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html

https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

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в мире, россия, сирия, лондон, башар асад, александр яковенко, владимир путин, совет федерации рф, исламское государство*, оон