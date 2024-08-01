https://ria.ru/20240801/matvienko-1963384178.html
Матвиенко оценила работу ЦБ
Матвиенко оценила работу ЦБ - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко оценила работу ЦБ
Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:31
2024-08-01T11:31
2024-08-01T12:05
экономика
валентина матвиенко
эльвира набиуллина
совет федерации рф
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Матвиенко подчеркнула, что Центробанк использует те инструменты, которые у него есть, однако эти меры должны дополняться другими.
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380784.html
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экономика, валентина матвиенко, эльвира набиуллина, совет федерации рф, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Матвиенко оценила работу ЦБ
Матвиенко: Центробанк и его председатель Набиуллина работают профессионально
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
Матвиенко подчеркнула, что Центробанк использует те инструменты, которые у него есть, однако эти меры должны дополняться другими.