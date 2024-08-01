Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила работу ЦБ - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 01.08.2024 (обновлено: 12:05 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963384178.html
Матвиенко оценила работу ЦБ
Матвиенко оценила работу ЦБ - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко оценила работу ЦБ
Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:31
2024-08-01T12:05
экономика
валентина матвиенко
эльвира набиуллина
совет федерации рф
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Матвиенко подчеркнула, что Центробанк использует те инструменты, которые у него есть, однако эти меры должны дополняться другими.
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380784.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, валентина матвиенко, эльвира набиуллина, совет федерации рф, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Матвиенко оценила работу ЦБ

Матвиенко: Центробанк и его председатель Набиуллина работают профессионально

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
Матвиенко подчеркнула, что Центробанк использует те инструменты, которые у него есть, однако эти меры должны дополняться другими.
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Матвиенко прокомментировала повышение ключевой ставки
11:19
 
ЭкономикаВалентина МатвиенкоЭльвира НабиуллинаСовет Федерации РФРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала