https://ria.ru/20240801/matvienko-1963384178.html

Матвиенко оценила работу ЦБ

Матвиенко оценила работу ЦБ - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко оценила работу ЦБ

Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:31

2024-08-01T11:31

2024-08-01T12:05

экономика

валентина матвиенко

эльвира набиуллина

совет федерации рф

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Матвиенко подчеркнула, что Центробанк использует те инструменты, которые у него есть, однако эти меры должны дополняться другими.

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380784.html

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2024

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экономика, валентина матвиенко, эльвира набиуллина, совет федерации рф, россия, центральный банк рф (цб рф)