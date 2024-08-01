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Матвиенко не исключила создания федерального округа с новыми регионами - РИА Новости, 01.08.2024
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11:27 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963382813.html
Матвиенко не исключила создания федерального округа с новыми регионами
Матвиенко не исключила создания федерального округа с новыми регионами - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко не исключила создания федерального округа с новыми регионами
Нельзя исключать появления нового федерального округа с участием новых регионов, "но не сегодня", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:27
2024-08-01T11:27
запорожская область
россия
донецкая народная республика
валентина матвиенко
евгений балицкий
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нельзя исключать появления нового федерального округа с участием новых регионов, "но не сегодня", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. &quot;На мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления. Но, мне кажется, сейчас главная задача добиться цели специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах. Но внимание к воссоединённым территориям от того, есть федеральный округ дополнительный, нет, оно очень высокое&quot;, - сказала Матвиенко."Вы знаете, вы видите, что там налаживается жизнь, там идёт мощное строительство социальных объектов, дорог, строятся жилые дома, обустраиваются территории, поддерживается промышленное развитие, сельскохозяйственное развитие. То есть там жизнь кипит ключом. И правительство Российской Федерации, и парламент, и администрация президента этому уделяют очень большое внимание, естественно. Поэтому надо подождать и потом вернуться, на мой взгляд, к этой теме. Я не исключаю такое развитие событий, но не сегодня", - добавила она. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Он отмечал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Как сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет. По словам одного из собеседников агентства, "рано или поздно округ будет", но когда это произойдет - "через год, через два или три" - пока неизвестно.
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, валентина матвиенко, евгений балицкий, совет федерации рф
Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Валентина Матвиенко, Евгений Балицкий, Совет Федерации РФ
Матвиенко не исключила создания федерального округа с новыми регионами

Матвиенко: нельзя исключать появления нового федерального округа, но не сегодня

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нельзя исключать появления нового федерального округа с участием новых регионов, "но не сегодня", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«

"На мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления. Но, мне кажется, сейчас главная задача добиться цели специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах. Но внимание к воссоединённым территориям от того, есть федеральный округ дополнительный, нет, оно очень высокое", - сказала Матвиенко.

"Вы знаете, вы видите, что там налаживается жизнь, там идёт мощное строительство социальных объектов, дорог, строятся жилые дома, обустраиваются территории, поддерживается промышленное развитие, сельскохозяйственное развитие. То есть там жизнь кипит ключом. И правительство Российской Федерации, и парламент, и администрация президента этому уделяют очень большое внимание, естественно. Поэтому надо подождать и потом вернуться, на мой взгляд, к этой теме. Я не исключаю такое развитие событий, но не сегодня", - добавила она.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Он отмечал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Как сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет. По словам одного из собеседников агентства, "рано или поздно округ будет", но когда это произойдет - "через год, через два или три" - пока неизвестно.
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