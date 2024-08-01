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Матвиенко прокомментировала повышение ключевой ставки - РИА Новости, 01.08.2024
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11:19 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380784.html
Матвиенко прокомментировала повышение ключевой ставки
Матвиенко прокомментировала повышение ключевой ставки - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко прокомментировала повышение ключевой ставки
Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:19
2024-08-01T11:19
экономика
россия
валентина матвиенко
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку, доведя ее к концу года до 16% с 7,5%. Затем регулятор взял паузу, а по итогам июньского заседания ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года. Матвиенко назвала инфляцию "катастрофой экономики". Так, по ее словам, в других странах, в том числе в европейских, инфляция достигает и 40%, и 70%. "Инфляция съедает доходы граждан, пенсии. Ключевая вещь - удержать инфляцию", - добавила она.
https://ria.ru/20240726/stavka-1962175213.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, общество
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко прокомментировала повышение ключевой ставки

Матвиенко: повышение ключевой ставки никому не нравится, но оно необходимо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку, доведя ее к концу года до 16% с 7,5%. Затем регулятор взял паузу, а по итогам июньского заседания ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
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"Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.
Матвиенко назвала инфляцию "катастрофой экономики". Так, по ее словам, в других странах, в том числе в европейских, инфляция достигает и 40%, и 70%. "Инфляция съедает доходы граждан, пенсии. Ключевая вещь - удержать инфляцию", - добавила она.
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ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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