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СФ заполнит должность первого вице-спикера после единого дня голосования
СФ заполнит должность первого вице-спикера после единого дня голосования - РИА Новости, 01.08.2024
СФ заполнит должность первого вице-спикера после единого дня голосования
Ставку первого вице-спикера Совфеда не планируют упразднять из-за ушедшего на пост врио главы республики Алтай Андрея Турчака, ее заполнят после единого дня... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:15
2024-08-01T11:15
2024-08-01T11:16
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ставку первого вице-спикера Совфеда не планируют упразднять из-за ушедшего на пост врио главы республики Алтай Андрея Турчака, ее заполнят после единого дня голосования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. "Первое: мы не планируем сокращать должность первого вице-спикера, потому что это не просто должность, а за этой должностью целый блок направлений вопросов содержания работы, пока этот блок перераспределен между другими другими заместителями. И мне, естественно, тоже добавилось работы... Но мы не стали торопиться сразу с назначением. Как вы знаете, в начале сентября состоится единый день голосования, пройдут выборы и губернаторов, и региональных парламентов. И по традиции всегда после дня единого голосования у нас происходит смена части сенаторов", - сказала Матвиенко.
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политика, валентина матвиенко, андрей турчак, совет федерации рф, россия
Политика, Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Россия
СФ заполнит должность первого вице-спикера после единого дня голосования
Матвиенко: ставку первого вице-спикера Совфеда не планируют упразднять
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ставку первого вице-спикера Совфеда не планируют упразднять из-за ушедшего на пост врио главы республики Алтай Андрея Турчака, ее заполнят после единого дня голосования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
"Первое: мы не планируем сокращать должность первого вице-спикера, потому что это не просто должность, а за этой должностью целый блок направлений вопросов содержания работы, пока этот блок перераспределен между другими другими заместителями. И мне, естественно, тоже добавилось работы... Но мы не стали торопиться сразу с назначением. Как вы знаете, в начале сентября состоится единый день голосования, пройдут выборы и губернаторов, и региональных парламентов. И по традиции всегда после дня единого голосования у нас происходит смена части сенаторов", - сказала Матвиенко.