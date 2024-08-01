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Матвиенко рассказала, когда могут создать платежную систему БРИКС
Матвиенко рассказала, когда могут создать платежную систему БРИКС - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко рассказала, когда могут создать платежную систему БРИКС
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказала надежду на то, что на саммите БРИКС в октябре в Казани будет принято решение по созданию независимой... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:12
2024-08-01T11:12
2024-08-01T11:12
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказала надежду на то, что на саммите БРИКС в октябре в Казани будет принято решение по созданию независимой платежной системы объединения. "Я надеюсь, что в октябре на саммите глав государств (БРИКС - ред.) в Казани - то, что это будет рассматриваться, точно - но, возможно, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать. То есть процесс уже не теоретический, он активно идет, практический", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Ранее спикер СФ сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу БРИКС Бридж (BRICS Bridge), по её словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
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россия, казань, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, в мире
Россия, Казань, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, В мире
Матвиенко рассказала, когда могут создать платежную систему БРИКС
Матвиенко надеется на создание независимой платежной системы БРИКС в октябре