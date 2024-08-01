https://ria.ru/20240801/matvienko-1963377957.html

Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО

Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко рассказала об ужесточении контроля за МФО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:10

2024-08-01T11:10

2024-08-01T11:10

экономика

россия

валентина матвиенко

эльвира набиуллина

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО). "Мы условились, и я дала поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам еще раз пересмотреть меры ужесточения контроля за их деятельностью (микрофинансовых организаций - ред.), за правомерностью, за вот такими дикими случаями, которые появляются, и так далее", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.Матвиенко добавила, что в России могут рассмотреть возможность ужесточения наказания за нелегальную деятельность МФО."Мы посмотрим, возможно, даже мы усилим эти меры наказания, более серьезное, за работу вот таких (нелегальных - ред.) микрофинансовых организаций", - сказала Матвиенко.В ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации во вторник председатель Матвиенко предложила ЦБ полностью прекратить работу микрофинансовых организаций в России, отметив, что невозможно видеть "страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, отдают квартиры, деньги большие". Она предложила подумать, нельзя ли закрыть МФО. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь ответила, что запрет легальных, контролируемых микрофинансовых организаций привел бы к их уходу в тень и навредил бы людям, которые не могут взять кредит в банках.

https://ria.ru/20240703/zaemschiki-1957131423.html

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экономика, россия, валентина матвиенко, эльвира набиуллина, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)