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Маск задался вопросом, жив ли Байден
Маск задался вопросом, жив ли Байден - РИА Новости, 01.08.2024
Маск задался вопросом, жив ли Байден
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х задается вопросами о том, куда пропал президент США Джо Байден и жив ли он на фоне сокращения... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:33
2024-08-01T08:33
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х задается вопросами о том, куда пропал президент США Джо Байден и жив ли он на фоне сокращения публичных мероприятий с участием лидера страны. В конце июля Маск уже присоединялся к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной. Один из пользователей соцсети X поинтересовался, жив ли Байден, поскольку он снова стал редко появляться на публике. В ответ на этот комментарий Маск оставил эмодзи пожимающего плечами человека.
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в мире, технологии, сша, джо байден, илон маск, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Джо Байден, Илон Маск, Карин Жан-Пьер, Выборы президента США — 2024
Маск задался вопросом, жив ли Байден
Маск задался вопросами о том, куда пропал Байден и жив ли он