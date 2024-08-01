https://ria.ru/20240801/krasikov-1963546525.html

В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова

В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова - РИА Новости, 01.08.2024

В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова

Согласие освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного к пожизненному заключению в Германии, стало сложным решением для правительства... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:02

2024-08-01T21:02

2024-08-01T23:57

в мире

здоровье - общество

германия

россия

белоруссия

зелимхан хангошвили

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Согласие освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного к пожизненному заключению в Германии, стало сложным решением для правительства страны, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Федеральному правительству это решение далось нелегко", - говорится в заявлении Хебештрайта. Помимо Красикова, он подтвердил освобождение заключенных из России и помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера. Хебештрайт утверждает, что освобождение стало возможным благодаря передаче России осужденных в Европе сотрудников российских спецслужб. Высший суд Берлина признал Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Россия решительно отвергала обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html

германия

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, германия, россия, белоруссия, зелимхан хангошвили, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом