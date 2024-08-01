https://ria.ru/20240801/krasikov-1963546525.html
В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова
В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова - РИА Новости, 01.08.2024
В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова
Согласие освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного к пожизненному заключению в Германии, стало сложным решением для правительства... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:02
2024-08-01T21:02
2024-08-01T23:57
в мире
здоровье - общество
германия
россия
белоруссия
зелимхан хангошвили
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Согласие освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного к пожизненному заключению в Германии, стало сложным решением для правительства страны, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Федеральному правительству это решение далось нелегко", - говорится в заявлении Хебештрайта. Помимо Красикова, он подтвердил освобождение заключенных из России и помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера. Хебештрайт утверждает, что освобождение стало возможным благодаря передаче России осужденных в Европе сотрудников российских спецслужб. Высший суд Берлина признал Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Россия решительно отвергала обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, германия, россия, белоруссия, зелимхан хангошвили, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Здоровье - Общество, Германия, Россия, Белоруссия, Зелимхан Хангошвили, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
В Германии рассказали о "нелегком" решении об обмене Красикова
Правительство Германии: освобождение россиянина Красикова было сложным решением
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Согласие освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного к пожизненному заключению в Германии, стало сложным решением для правительства страны, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
"Федеральному правительству это решение далось нелегко", - говорится в заявлении Хебештрайта.
Помимо Красикова, он подтвердил освобождение заключенных из России и помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера. Хебештрайт утверждает, что освобождение стало возможным благодаря передаче России осужденных в Европе сотрудников российских спецслужб.
Высший суд Берлина признал Красикова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Россия решительно отвергала обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.