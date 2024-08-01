https://ria.ru/20240801/kitaj-1963345802.html

Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты

Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты - РИА Новости, 01.08.2024

Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты

Грузы из Китая в Россию при железнодорожных перевозках начали задерживаться, одной из причин стала нехватка платформ для перегрузки из-за возросшего потока... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:32

2024-08-01T07:32

2024-08-01T07:32

экономика

китай

россия

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838687100_0:391:2945:2048_1920x0_80_0_0_f95c296e98a885bc773aa1a0682e51f4.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Грузы из Китая в Россию при железнодорожных перевозках начали задерживаться, одной из причин стала нехватка платформ для перегрузки из-за возросшего потока грузов из Поднебесной, на этом фоне более привлекательными стали автомобильные перевозки, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. "По данным наших китайских партнеров, на железнодорожных погранпереходах между РФ и КНР возможны серьезные задержки поездов. Они могут составлять до одного месяца… Одна из причин – нехватка ж/д платформ для перегрузки из-за возросшего потока грузов из Китая. Кроме того, задержки при прямом сообщении между РФ и КНР возникают и потому, что стало труднее доставлять товары по железной дороге через территорию Казахстана", – пояснили в компании. В Asia Import Group добавили, что транзит в Россию сейчас подвергается на территории Казахстана усиленной проверке. В связи с этим грузопоток через эту страну из Китая сокращается и перенаправляется по прямому ж/д сообщению между Китаем и Россией. "Из-за увеличения сроков доставки грузов по железной дороге сейчас гораздо привлекательнее выглядят другие способы транспортировки. Например, автомобильная перевозка, которая представляется более стабильной. Перемещение товаров из Китая на авто занимает от 10 до 25 дней в зависимости от начальных и конечных пунктов", – заключили в компании. Сроки доставки товаров по железной дороге обычно составляют от 18 до 25 дней, однако на текущий момент они увеличились на 4 недели.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html

китай

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, казахстан