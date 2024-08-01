https://ria.ru/20240801/kitaj-1963345802.html
Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты
Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты - РИА Новости, 01.08.2024
Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты
Грузы из Китая в Россию при железнодорожных перевозках начали задерживаться, одной из причин стала нехватка платформ для перегрузки из-за возросшего потока... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:32
2024-08-01T07:32
2024-08-01T07:32
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Грузы из Китая в Россию при железнодорожных перевозках начали задерживаться, одной из причин стала нехватка платформ для перегрузки из-за возросшего потока грузов из Поднебесной, на этом фоне более привлекательными стали автомобильные перевозки, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. "По данным наших китайских партнеров, на железнодорожных погранпереходах между РФ и КНР возможны серьезные задержки поездов. Они могут составлять до одного месяца… Одна из причин – нехватка ж/д платформ для перегрузки из-за возросшего потока грузов из Китая. Кроме того, задержки при прямом сообщении между РФ и КНР возникают и потому, что стало труднее доставлять товары по железной дороге через территорию Казахстана", – пояснили в компании. В Asia Import Group добавили, что транзит в Россию сейчас подвергается на территории Казахстана усиленной проверке. В связи с этим грузопоток через эту страну из Китая сокращается и перенаправляется по прямому ж/д сообщению между Китаем и Россией. "Из-за увеличения сроков доставки грузов по железной дороге сейчас гораздо привлекательнее выглядят другие способы транспортировки. Например, автомобильная перевозка, которая представляется более стабильной. Перемещение товаров из Китая на авто занимает от 10 до 25 дней в зависимости от начальных и конечных пунктов", – заключили в компании. Сроки доставки товаров по железной дороге обычно составляют от 18 до 25 дней, однако на текущий момент они увеличились на 4 недели.
https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, казахстан
Экономика, Китай, Россия, Казахстан
Автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая, считают эксперты
Asia Import Group: автоперевозки стали привлекательнее для грузов из Китая
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Грузы из Китая в Россию при железнодорожных перевозках начали задерживаться, одной из причин стала нехватка платформ для перегрузки из-за возросшего потока грузов из Поднебесной, на этом фоне более привлекательными стали автомобильные перевозки, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group.
«
"По данным наших китайских партнеров, на железнодорожных погранпереходах между РФ и КНР возможны серьезные задержки поездов. Они могут составлять до одного месяца… Одна из причин – нехватка ж/д платформ для перегрузки из-за возросшего потока грузов из Китая. Кроме того, задержки при прямом сообщении между РФ и КНР возникают и потому, что стало труднее доставлять товары по железной дороге через территорию Казахстана", – пояснили в компании.
В Asia Import Group добавили, что транзит в Россию сейчас подвергается на территории Казахстана
усиленной проверке. В связи с этим грузопоток через эту страну из Китая сокращается и перенаправляется по прямому ж/д сообщению между Китаем и Россией.
"Из-за увеличения сроков доставки грузов по железной дороге сейчас гораздо привлекательнее выглядят другие способы транспортировки. Например, автомобильная перевозка, которая представляется более стабильной. Перемещение товаров из Китая на авто занимает от 10 до 25 дней в зависимости от начальных и конечных пунктов", – заключили в компании.
Сроки доставки товаров по железной дороге обычно составляют от 18 до 25 дней, однако на текущий момент они увеличились на 4 недели.