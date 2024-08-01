https://ria.ru/20240801/immunolog-1963343143.html

Иммунолог назвал продукты, ускоряющие старение

Иммунолог назвал продукты, ускоряющие старение - РИА Новости, 01.08.2024

Иммунолог назвал продукты, ускоряющие старение

Некоторые продукты, такие как глютен, трансжиры, фруктоза, способны повышать риск возникновения серьезных заболеваний и запускать ускоренное старение организма, РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T06:51

2024-08-01T06:51

2024-08-01T06:51

общество

здоровье

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Некоторые продукты, такие как глютен, трансжиры, фруктоза, способны повышать риск возникновения серьезных заболеваний и запускать ускоренное старение организма, рассказал РИА Новости иммунолог, к.м.н., ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад. "Есть продукты, которые гарантированно запускают ускоренное старение организма, которое может проявляться в хроническом воспалении. К ним относятся вещества, входящие в состав фастфуда, легкоусвояемые углеводы, в том числе фруктоза и крахмал, трансжиры, рафинированные растительные масла, особенно те, что подверглись повторному нагреванию, и глютен", - объяснил Мартюшев-Поклад. Он отметил, что все перечисленные продукты запускают все известные механизмы ускоренного старения: и хронический дистресс, и хроническое воспаление, и инсулинорезистентность, и нарушение выработки энергии на уровне клеток (дисфункцию митохондрий). "При этом важно учитывать, что один и тот же механизм может проявляться по-разному у разных людей. Например, хроническое воспаление у одного человека может проявиться в виде сердечно-сосудистого заболевания, у другого - в виде аутоиммунного заболевания, у третьего - в виде злокачественной опухоли, у четвертого - в виде нейродегенеративного заболевания, например, паркинсонизм и болезнь Альцгеймера", - сказал эксперт. "Поэтому если вы хотите избежать тяжелых хронических болезней, то в первую очередь отказывайтесь от фастфуда и рафинированных - по сути, искусственных - продуктов в пользу цельных животных и растительных продуктов", – заключил Мартюшев-Поклад.

https://radiosputnik.ru/20231123/prostuda-1911017934.html

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общество, здоровье