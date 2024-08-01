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"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России - РИА Новости, 01.08.2024
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09:49 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/germaniya-1963359997.html
"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России
"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России - РИА Новости, 01.08.2024
"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России
Германия должна вести диалог с Россией, а не позволять США размещать на своей территории дальнобойные ударные системы, заявил депутат от Социал-демократической... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:49
2024-08-01T09:49
германия
россия
сша
ральф штегнер
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Германия должна вести диалог с Россией, а не позволять США размещать на своей территории дальнобойные ударные системы, заявил депутат от Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер в интервью WDR 5-"Morgenecho“."Мы должны видеть, что мы можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — худший вариант, которым мы можем воспользоваться", — отметил он.Штегнер предупредил, что не стоит делать мир еще более опасным и вступать с Россией в гонку вооружений. По его мнению, Берлину следует немедленно вернуться к соглашениям по ограничению вооружений. Депутат напомнил, что подобные соглашения заключаются не с друзьями, а с противниками в кризисный период.В июле в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".В воскресенье президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html
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германия, россия, сша, ральф штегнер, владимир путин, министерство обороны сша
Германия, Россия, США, Ральф Штегнер, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России

Штегнер: ФРГ должна вести переговоры с Россией, а не размещать ракеты из США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Германия должна вести диалог с Россией, а не позволять США размещать на своей территории дальнобойные ударные системы, заявил депутат от Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер в интервью WDR 5-"Morgenecho“.
"Мы должны видеть, что мы можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — худший вариант, которым мы можем воспользоваться", — отметил он.
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09:13
Штегнер предупредил, что не стоит делать мир еще более опасным и вступать с Россией в гонку вооружений. По его мнению, Берлину следует немедленно вернуться к соглашениям по ограничению вооружений. Депутат напомнил, что подобные соглашения заключаются не с друзьями, а с противниками в кризисный период.
В июле в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
В воскресенье президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
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