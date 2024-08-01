https://ria.ru/20240801/germaniya-1963359997.html

"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России

"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России - РИА Новости, 01.08.2024

"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России

Германия должна вести диалог с Россией, а не позволять США размещать на своей территории дальнобойные ударные системы, заявил депутат от Социал-демократической... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:49

2024-08-01T09:49

2024-08-01T09:49

германия

россия

сша

ральф штегнер

владимир путин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Германия должна вести диалог с Россией, а не позволять США размещать на своей территории дальнобойные ударные системы, заявил депутат от Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер в интервью WDR 5-"Morgenecho“."Мы должны видеть, что мы можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — худший вариант, которым мы можем воспользоваться", — отметил он.Штегнер предупредил, что не стоит делать мир еще более опасным и вступать с Россией в гонку вооружений. По его мнению, Берлину следует немедленно вернуться к соглашениям по ограничению вооружений. Депутат напомнил, что подобные соглашения заключаются не с друзьями, а с противниками в кризисный период.В июле в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".В воскресенье президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html

https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, сша, ральф штегнер, владимир путин, министерство обороны сша