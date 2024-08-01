https://ria.ru/20240801/dtp-1963432444.html
В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек
В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек - РИА Новости, 01.08.2024
В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе М-7 "Волга", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:18
2024-08-01T14:18
2024-08-01T14:53
происшествия
авто
трасса м-7
гумвд по московской области
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе М-7 "Волга", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. "В 11.10 на 27-м километре трассы М-7 произошло ДТП пяти автомашин - четыре грузовика и одна легковушка. Три человека пострадали", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале подмосковной полиции сообщили, что в результате ДТП погиб один человек, трое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Движение в районе происшествия затруднено.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
трасса м-7
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, трасса м-7, гумвд по московской области
Происшествия, Авто, Трасса М-7, ГУМВД по Московской области
В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек
В Подмосковье в столкновении грузовиков и легковушки погиб человек, 3 пострадали