https://ria.ru/20240801/dtp-1963432444.html

В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек

В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек - РИА Новости, 01.08.2024

В ДТП на подмосковной трассе М-7 "Волга" погиб один человек

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе М-7 "Волга", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:18

2024-08-01T14:18

2024-08-01T14:53

происшествия

авто

трасса м-7

гумвд по московской области

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе М-7 "Волга", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. "В 11.10 на 27-м километре трассы М-7 произошло ДТП пяти автомашин - четыре грузовика и одна легковушка. Три человека пострадали", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале подмосковной полиции сообщили, что в результате ДТП погиб один человек, трое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Движение в районе происшествия затруднено.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

трасса м-7

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, трасса м-7, гумвд по московской области