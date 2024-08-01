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СК не может подтвердить данные о приходе газовщиков в дом в Нижнем Тагиле
СК не может подтвердить данные о приходе газовщиков в дом в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
СК не может подтвердить данные о приходе газовщиков в дом в Нижнем Тагиле
Информация о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, пока не подтверждается, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-01T15:37
2024-08-01T15:37
2024-08-02T00:24
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Информация о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, пока не подтверждается, сообщил журналистам заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад. В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на местных жителей о якобы двух газовиках, которых видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до происшествия. "У меня такой информации нет. Пока это не подтверждается", - ответил представитель следственного комитета на вопрос о газовиках, якобы приходивших в дом до ЧП. И.о. прокурора области Александр Юровских добавил, что у него также нет подтверждений данной информации. Как ранее сообщал РИА Новости руководить пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на место ЧП в Нижний Тагил выехал начальник свердловского гарнизона МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и группа наиболее опытных уполномоченных центра по противодействию экстремизму. Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.
https://ria.ru/20240801/sk-1963438232.html
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
СК не может подтвердить данные о приходе газовщиков в дом в Нижнем Тагиле
СК не подтверждает данные о газовщиках, якобы приходивших в дом в Нижнем Тагиле