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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек - РИА Новости, 01.08.2024
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14:50 01.08.2024 (обновлено: 15:32 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dom-1963444418.html
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек, сообщил глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:50
2024-08-01T15:32
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек, сообщил глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале."Из-под завалов спасено 11 человек", — написал он.По словам мэра, на месте работают 170 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Для экстренных служб и пострадавших обеспечили подвоз воды и горячего питания.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС, среди пострадавших пять детей.Двух несовершеннолетних в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один шестилетний ребенок находится в реанимации.Кроме того, в больницу также попали двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и внутренних органов. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа спасли 11 человек

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек, сообщил глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале.
«
"Из-под завалов спасено 11 человек", — написал он.
По словам мэра, на месте работают 170 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Для экстренных служб и пострадавших обеспечили подвоз воды и горячего питания.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС, среди пострадавших пять детей.
Двух несовершеннолетних в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один шестилетний ребенок находится в реанимации.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8
Кроме того, в больницу также попали двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и внутренних органов. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.
В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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2 июля, 12:59
 
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