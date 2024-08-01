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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек

Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек, сообщил глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:50

2024-08-01T14:50

2024-08-01T15:32

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли 11 человек, сообщил глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале."Из-под завалов спасено 11 человек", — написал он.По словам мэра, на месте работают 170 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Для экстренных служб и пострадавших обеспечили подвоз воды и горячего питания.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС, среди пострадавших пять детей.Двух несовершеннолетних в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один шестилетний ребенок находится в реанимации.Кроме того, в больницу также попали двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и внутренних органов. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле 2024-08-01T14:50 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия