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В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека - РИА Новости, 01.08.2024
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14:01 01.08.2024 (обновлено: 14:40 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dom-1963428886.html
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека - РИА Новости, 01.08.2024
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:01
2024-08-01T14:40
происшествия
россия
нижний тагил
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "Итого пострадало десять человек, из них пятеро детей", — отметили в ведомстве. В министерстве уточнили, что к месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, а также специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Поисково-спасательные работы продолжаются.Перед этим в ведомстве сообщали, что спасли из-под обломков здания четырех человек, в том числе девочку. Кроме того, как отмечали ранее в МЧС, специалисты определили местоположение трех выживших, ведутся работы по разбору завалов над ними.Двух детей в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один шестилетний ребенок находится в реанимации.Кроме того, в больницу также попали двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и внутренних органов. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле сегодня из-за взрыва газовоздушной смеси. На территории Дзержинского района города ввели режим чрезвычайной ситуации.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
россия
нижний тагил
свердловская область
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
тели продолжают разбор завалов.
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Спасение ребенка, находившегося под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле
МЧС показало кадры спасения ребенка, находившегося под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле.
2024-08-01T14:01
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PT0M36S
Сотрудники полиции раздают воду местным жителям в Нижнем Тагиле
Сотрудники полиции раздают воду местным жителям, собравшимся у дома с, где взорвался газ (среди них есть и родственники пострадавших).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа спасли еще одного человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«
"Итого пострадало десять человек, из них пятеро детей", — отметили в ведомстве.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8
В министерстве уточнили, что к месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, а также специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Перед этим в ведомстве сообщали, что спасли из-под обломков здания четырех человек, в том числе девочку. Кроме того, как отмечали ранее в МЧС, специалисты определили местоположение трех выживших, ведутся работы по разбору завалов над ними.
Двух детей в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один шестилетний ребенок находится в реанимации.
Кроме того, в больницу также попали двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и внутренних органов. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле сегодня из-за взрыва газовоздушной смеси. На территории Дзержинского района города ввели режим чрезвычайной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
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ПроисшествияРоссияНижний ТагилСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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