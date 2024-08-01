https://ria.ru/20240801/dom-1963428886.html

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека - РИА Новости, 01.08.2024

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одного человека

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:01

2024-08-01T14:01

2024-08-01T14:40

происшествия

россия

нижний тагил

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963416212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58463e90076d9d9d2ecaa0f395cd0206.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "Итого пострадало десять человек, из них пятеро детей", — отметили в ведомстве. В министерстве уточнили, что к месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, а также специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Поисково-спасательные работы продолжаются.Перед этим в ведомстве сообщали, что спасли из-под обломков здания четырех человек, в том числе девочку. Кроме того, как отмечали ранее в МЧС, специалисты определили местоположение трех выживших, ведутся работы по разбору завалов над ними.Двух детей в возрасте 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один шестилетний ребенок находится в реанимации.Кроме того, в больницу также попали двое взрослых пострадавших — женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и внутренних органов. Они находятся в тяжелом состоянии, им проводят оперативное лечение.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле сегодня из-за взрыва газовоздушной смеси. На территории Дзержинского района города ввели режим чрезвычайной ситуации.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

россия

нижний тагил

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Нижнем Тагиле тели продолжают разбор завалов. 2024-08-01T14:01 true PT0M16S

Спасение ребенка, находившегося под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле МЧС показало кадры спасения ребенка, находившегося под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле. 2024-08-01T14:01 true PT0M36S

Сотрудники полиции раздают воду местным жителям в Нижнем Тагиле Сотрудники полиции раздают воду местным жителям, собравшимся у дома с, где взорвался газ (среди них есть и родственники пострадавших). 2024-08-01T14:01 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле