https://ria.ru/20240801/dollar-1963386190.html

SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко

SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024

SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко

Платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали, использование чужих валютных резервов и доходов от них дискредитирует основы мировой экономики, сказала... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:36

2024-08-01T11:36

2024-08-01T11:36

экономика

технологии

россия

валентина матвиенко

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swift

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали, использование чужих валютных резервов и доходов от них дискредитирует основы мировой экономики, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Существующая платежно-расчетная система SWIFT, она себя дискредитировала, доллар себя дискредитировал", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.Председатель Совфеда считает, что если можно взять валютные резервы, доходы от золотовалютного резерва зарубежного государства и их присвоить, то это дискредитирует основы мировой экономики и мировой валютной, денежно-финансовой систем и любых взаиморасчетов. Использование золотовалютных резервов России западными странами привело к тому, что в рамках BRICS вырос процесс взаиморасчетов в национальных валютах из-за чего начала снижаться доля доллара. "Началось обсуждение платформы BRICS Bridge, которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе", - отметила Матвиенко, говоря о том, какие меры сейчас принимаются в рамках BRICS, чтобы обеспечить надежную платформу для взаиморасчетов.Ранее Матвиенко сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.

https://ria.ru/20240418/evro-1940714879.html

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экономика, технологии, россия, валентина матвиенко, брикс, swift, совет федерации рф, в мире