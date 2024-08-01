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SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко
SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко
Платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали, использование чужих валютных резервов и доходов от них дискредитирует основы мировой экономики, сказала... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:36
2024-08-01T11:36
2024-08-01T11:36
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали, использование чужих валютных резервов и доходов от них дискредитирует основы мировой экономики, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Существующая платежно-расчетная система SWIFT, она себя дискредитировала, доллар себя дискредитировал", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.Председатель Совфеда считает, что если можно взять валютные резервы, доходы от золотовалютного резерва зарубежного государства и их присвоить, то это дискредитирует основы мировой экономики и мировой валютной, денежно-финансовой систем и любых взаиморасчетов. Использование золотовалютных резервов России западными странами привело к тому, что в рамках BRICS вырос процесс взаиморасчетов в национальных валютах из-за чего начала снижаться доля доллара. "Началось обсуждение платформы BRICS Bridge, которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе", - отметила Матвиенко, говоря о том, какие меры сейчас принимаются в рамках BRICS, чтобы обеспечить надежную платформу для взаиморасчетов.Ранее Матвиенко сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
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экономика, технологии, россия, валентина матвиенко, брикс, swift, совет федерации рф, в мире
Экономика, Технологии, Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, SWIFT, Совет Федерации РФ, В мире
SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко
Матвиенко: платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали