https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание - РИА Новости, 01.08.2024

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание

Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:03

2024-08-01T10:03

2024-08-01T10:36

происшествия

волгоград

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 1 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.После аварии 43-летний водитель "Камаза" находился в реанимации без сознания."Водитель в сознании, но все еще в тяжелом состоянии", - сказали в экстренных службах.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240731/volgograd-1963127448.html

волгоград

котельниково

волгоградская область

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происшествия, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область