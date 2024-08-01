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Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание - РИА Новости, 01.08.2024
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10:03 01.08.2024 (обновлено: 10:36 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html
Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание
Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание - РИА Новости, 01.08.2024
Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание
Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:03
2024-08-01T10:36
происшествия
волгоград
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.После аварии 43-летний водитель "Камаза" находился в реанимации без сознания."Водитель в сознании, но все еще в тяжелом состоянии", - сказали в экстренных службах.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
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волгоград
котельниково
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происшествия, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоградская область
Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание

Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд, пришел в сознание

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ВОЛГОГРАД, 1 авг – РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
После аварии 43-летний водитель "Камаза" находился в реанимации без сознания.
«
"Водитель в сознании, но все еще в тяжелом состоянии", - сказали в экстренных службах.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Глава села рассказал о водителе, устроившем ДТП под Волгоградом
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияВолгоградКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомВолгоградская область
 
 
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