https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html

Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине

Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине - РИА Новости, 31.07.2024

Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине

Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, об этом он заявил в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:48

2024-07-31T19:48

2024-07-31T20:23

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

михаил галузин

владимир путин

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе газете Monde и агентству AFP."Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", — сказал он.В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции пока нет, но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Саудовская Аравия.Саммит по урегулированию ситуации на Украине прошел 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток в Швейцарии. В нем приняли участие 91 страна и восемь организаций. При этом многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240721/zelenskij-1961066465.html

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил галузин, владимир путин, запорожская аэс, нато