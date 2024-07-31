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Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине - РИА Новости, 31.07.2024
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19:48 31.07.2024 (обновлено: 20:23 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html
Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине
Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине - РИА Новости, 31.07.2024
Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине
Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, об этом он заявил в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:48
2024-07-31T20:23
в мире
россия
украина
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владимир зеленский
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе газете Monde и агентству AFP."Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", — сказал он.В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции пока нет, но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Саудовская Аравия.Саммит по урегулированию ситуации на Украине прошел 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток в Швейцарии. В нем приняли участие 91 страна и восемь организаций. При этом многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240721/zelenskij-1961066465.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил галузин, владимир путин, запорожская аэс, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Галузин, Владимир Путин, Запорожская АЭС, НАТО
Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине

Зеленский: весь мир хочет участия России в следующей конференции по Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе газете Monde и агентству AFP.
«
"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", — сказал он.
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В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции пока нет, но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Саудовская Аравия.
Саммит по урегулированию ситуации на Украине прошел 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток в Швейцарии. В нем приняли участие 91 страна и восемь организаций. При этом многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
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