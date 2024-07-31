https://ria.ru/20240731/yuani-1963052687.html

Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани

Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани - РИА Новости, 31.07.2024

Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани

Термин "грязные" юани, который сейчас активно используют СМИ, на самом деле никак не связан с Россией и антироссийскими санкциями, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:17

2024-07-31T02:17

2024-07-31T02:17

экономика

китай

россия

москва

лазарь бадалов

рудн

юань

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Термин "грязные" юани, который сейчас активно используют СМИ, на самом деле никак не связан с Россией и антироссийскими санкциями, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов."Понятие "грязные юани" существует в Китае давно и не связано с экономическими мерами против Москвы, как это преподносят многие источники", — разъяснил он.По его словам, так китайцы называют юани, замешанные в сомнительных операциях. Они могут быть получены в результате обмана, хищения с кошельков, взяток, преднамеренного банкротства или неуплаты налогов. Народный банк Китая отслеживает транзакции на всем протяжении цепочки. Если хотя бы на одном этапе отмечались злоупотребления, деньги становятся "грязными".В этом случае с заморозкой либо изъятием части суммы может столкнуться конечный покупатель, никак не замешанный в мошеннических или недобросовестных операциях. Речь может идти даже об оплате в криптовалюте, разрешенной в других странах, но запрещенной в Китае, заключил Бадалов.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

экономика, китай, россия, москва, лазарь бадалов, рудн, юань