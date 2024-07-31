https://ria.ru/20240731/yuani-1963052687.html
Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани
Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани - РИА Новости, 31.07.2024
Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани
Термин "грязные" юани, который сейчас активно используют СМИ, на самом деле никак не связан с Россией и антироссийскими санкциями, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:17
2024-07-31T02:17
2024-07-31T02:17
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Термин "грязные" юани, который сейчас активно используют СМИ, на самом деле никак не связан с Россией и антироссийскими санкциями, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов."Понятие "грязные юани" существует в Китае давно и не связано с экономическими мерами против Москвы, как это преподносят многие источники", — разъяснил он.По его словам, так китайцы называют юани, замешанные в сомнительных операциях. Они могут быть получены в результате обмана, хищения с кошельков, взяток, преднамеренного банкротства или неуплаты налогов. Народный банк Китая отслеживает транзакции на всем протяжении цепочки. Если хотя бы на одном этапе отмечались злоупотребления, деньги становятся "грязными".В этом случае с заморозкой либо изъятием части суммы может столкнуться конечный покупатель, никак не замешанный в мошеннических или недобросовестных операциях. Речь может идти даже об оплате в криптовалюте, разрешенной в других странах, но запрещенной в Китае, заключил Бадалов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, москва, лазарь бадалов, рудн, юань
Экономика, Китай, Россия, Москва, Лазарь Бадалов, РУДН, Юань
Россиянам объяснили, откуда берутся "грязные" юани
Экономист Бадалов: покупателю "грязных" юаней грозит заморозка средств