https://ria.ru/20240731/vzryv-1963071493.html

Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога

Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога

Взрыв произошел со стороны военного аэродрома Кривого Рога Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:25

2024-07-31T07:25

2024-07-31T07:25

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

кривой рог

бровары

сергей лебедев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрыв произошел со стороны военного аэродрома Кривого Рога Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 02.32 Кривой Рог, взрыв со стороны военного аэродрома", - сообщил собеседник агентства. По данным координатора подполья, еще один удар был нанесен ночью по городам Бровары Киевской области и Павлоград Днепропетровской области. "В 03.40 Киевская область Бровары, прилет с детонацией. ...В 03.33 Днепропетровская область, прилет в стороне Павлограда, мощный взрыв и зарево", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240731/svetlovodsk-1963070420.html

днепропетровская область

кривой рог

бровары

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днепропетровская область, кривой рог, бровары, сергей лебедев