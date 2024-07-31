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Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vzryv-1963071493.html
Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога
Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога
Взрыв произошел со стороны военного аэродрома Кривого Рога Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:25
2024-07-31T07:25
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
кривой рог
бровары
сергей лебедев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрыв произошел со стороны военного аэродрома Кривого Рога Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 02.32 Кривой Рог, взрыв со стороны военного аэродрома", - сообщил собеседник агентства. По данным координатора подполья, еще один удар был нанесен ночью по городам Бровары Киевской области и Павлоград Днепропетровской области. "В 03.40 Киевская область Бровары, прилет с детонацией. ...В 03.33 Днепропетровская область, прилет в стороне Павлограда, мощный взрыв и зарево", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240731/svetlovodsk-1963070420.html
днепропетровская область
кривой рог
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днепропетровская область, кривой рог, бровары, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Бровары, Сергей Лебедев
Подполье: взрыв прогремел в районе военного аэродрома Кривого Рога

Лебедев: в районе военного аэродрома Кривого Рога произошел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрыв произошел со стороны военного аэродрома Кривого Рога Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 02.32 Кривой Рог, взрыв со стороны военного аэродрома", - сообщил собеседник агентства.
По данным координатора подполья, еще один удар был нанесен ночью по городам Бровары Киевской области и Павлоград Днепропетровской области.
"В 03.40 Киевская область Бровары, прилет с детонацией. ...В 03.33 Днепропетровская область, прилет в стороне Павлограда, мощный взрыв и зарево", - добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКривой РогБроварыСергей Лебедев
 
 
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