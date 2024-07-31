https://ria.ru/20240731/vs-1963073491.html

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении - РИА Новости, 31.07.2024

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении, заняв более выгодные рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:43

2024-07-31T07:43

2024-07-31T07:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

сватово

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 31 июл – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении, заняв более выгодные рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций и занять более выгодные рубежи. Также удалось продвинуться в районе Песчаного и Стельмаховки", - сообщил агентству Марочко. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

https://ria.ru/20240726/ganchev-1962216857.html

луганская народная республика

харьковская область

сватово

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луганская народная республика, харьковская область, сватово, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф