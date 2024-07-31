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ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vs-1963073491.html
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении - РИА Новости, 31.07.2024
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении, заняв более выгодные рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:43
2024-07-31T07:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
сватово
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 июл – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении, заняв более выгодные рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций и занять более выгодные рубежи. Также удалось продвинуться в районе Песчаного и Стельмаховки", - сообщил агентству Марочко. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
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луганская народная республика, харьковская область, сватово, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Сватово, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении, заняв более выгодные рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций и занять более выгодные рубежи. Также удалось продвинуться в районе Песчаного и Стельмаховки", - сообщил агентству Марочко.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу
26 июля, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьСватовоАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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