https://ria.ru/20240731/volgograd-1963127448.html

Глава села рассказал о водителе, устроившем ДТП под Волгоградом

Глава села рассказал о водителе, устроившем ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 31.07.2024

Глава села рассказал о водителе, устроившем ДТП под Волгоградом

Водитель "Камаза" Асламбек Усматов, устроивший ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, вырос в работящей и непьющей семье, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:26

2024-07-31T11:26

2024-07-31T11:26

происшествия

волгоград

котельниково

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Водитель "Камаза" Асламбек Усматов, устроивший ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, вырос в работящей и непьющей семье, рассказал РИА Новости глава Чилековского сельского поселения Алексей Авдеев. По словам Авдеева, Усматову 43 года, у него есть семья и дети. "Я знаю его с детства, его отец был чабаном на точке, сыновья ему помогали. Они с детства приучены к труду. Семья работящая, непьющая. Да и сам Асламбек всегда работал – то в одной организации, то в другой, семью содержал. Я и не знал, что он на "Камазе" работал. А что с ним случилось, почему он такую беду натворил, не знаю. И его жалко, и всех жалко", - сказал Авдеев. Усматов сейчас не живет в селе, но навещает престарелых родителей, сообщил он. "С его отцом после ЧП не общался, они живут довольно замкнуто. В селе их никто не травит за случившееся", - добавил Авдеев. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.

https://ria.ru/20240729/kamaz-1962702157.html

https://ria.ru/20240730/voditel-1962859420.html

волгоград

котельниково

волгоградская область

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происшествия, волгоград, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом