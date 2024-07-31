https://ria.ru/20240731/voditel-1963104752.html

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания - РИА Новости, 31.07.2024

Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания

Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:48

2024-07-31T10:48

2024-07-31T13:24

происшествия

волгоград

котельниково

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. Также, по словам собеседника агентства, в тяжелом состоянии продолжает находится и 52-летняя пассажирка поезда. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данным момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.

https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html

https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html

волгоград

котельниково

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом