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Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания - РИА Новости, 31.07.2024
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10:48 31.07.2024 (обновлено: 13:24 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/voditel-1963104752.html
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания - РИА Новости, 31.07.2024
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания
Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:48
2024-07-31T13:24
происшествия
волгоград
котельниково
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. Также, по словам собеседника агентства, в тяжелом состоянии продолжает находится и 52-летняя пассажирка поезда. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данным момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.
https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html
https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html
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котельниково
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происшествия, волгоград, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Котельниково, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, находится без сознания

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Вчера, 01:43
Также, по словам собеседника агентства, в тяжелом состоянии продолжает находится и 52-летняя пассажирка поезда.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данным момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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ПроисшествияВолгоградКотельниковоВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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