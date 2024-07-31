https://ria.ru/20240731/voditel-1963104752.html
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания - РИА Новости, 31.07.2024
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания
Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:48
2024-07-31T10:48
2024-07-31T13:24
происшествия
волгоград
котельниково
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, находится без сознания в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Водитель находится без сознания в реанимации, его состояние по-прежнему тяжелое", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. Также, по словам собеседника агентства, в тяжелом состоянии продолжает находится и 52-летняя пассажирка поезда. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данным момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.
https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html
https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html
волгоград
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, волгоград, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Котельниково, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Водитель, врезавшийся в поезд под Волгоградом, находится без сознания
Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, находится без сознания