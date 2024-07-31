https://ria.ru/20240731/ukraina-1963234983.html

"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского

"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского - РИА Новости, 31.07.2024

"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского

Если НАТО удовлетворит просьбу Владимира Зеленского о противостоянии российским ракетам с территории стран альянса, это может быть воспринято как объявление... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:43

2024-07-31T16:43

2024-07-31T16:43

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Если НАТО удовлетворит просьбу Владимира Зеленского о противостоянии российским ракетам с территории стран альянса, это может быть воспринято как объявление полномасштабной войны, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Зеленский исходит из того, что НАТО может разместить в Польше ракеты Patriot, способные сбивать российские боеголовки, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. <…> Но Зеленский не понимает, что это акт войны", — отметил он.По словам бывшего военного, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Россией."Это российская военная техника, выполняющая миссию по обеспечению национальной безопасности России. Сейчас НАТО не является частью конфликта, но может стать ей, если начнет сбивать российские ракеты", — резюмировал экс-разведчик.Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне в июле, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль.Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html

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