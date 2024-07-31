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"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963234983.html
"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского
"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского - РИА Новости, 31.07.2024
"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского
Если НАТО удовлетворит просьбу Владимира Зеленского о противостоянии российским ракетам с территории стран альянса, это может быть воспринято как объявление... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:43
2024-07-31T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
йенс столтенберг
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Если НАТО удовлетворит просьбу Владимира Зеленского о противостоянии российским ракетам с территории стран альянса, это может быть воспринято как объявление полномасштабной войны, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Зеленский исходит из того, что НАТО может разместить в Польше ракеты Patriot, способные сбивать российские боеголовки, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. &lt;…&gt; Но Зеленский не понимает, что это акт войны", — отметил он.По словам бывшего военного, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Россией."Это российская военная техника, выполняющая миссию по обеспечению национальной безопасности России. Сейчас НАТО не является частью конфликта, но может стать ей, если начнет сбивать российские ракеты", — резюмировал экс-разведчик.Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне в июле, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль.Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html
https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html
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в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Йенс Столтенберг, НАТО
"Это объявление войны". В США высказались о предложении Зеленского

Риттер: огневая поддержка НАТО Украине будет расценена как объявление войны

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Если НАТО удовлетворит просьбу Владимира Зеленского о противостоянии российским ракетам с территории стран альянса, это может быть воспринято как объявление полномасштабной войны, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Зеленский исходит из того, что НАТО может разместить в Польше ракеты Patriot, способные сбивать российские боеголовки, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. <…> Но Зеленский не понимает, что это акт войны", — отметил он.
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По словам бывшего военного, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Россией.
"Это российская военная техника, выполняющая миссию по обеспечению национальной безопасности России. Сейчас НАТО не является частью конфликта, но может стать ей, если начнет сбивать российские ракеты", — резюмировал экс-разведчик.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне в июле, Зеленский снова призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины, как это происходило с иранскими ракетами и беспилотниками во время недавней атаки на Израиль.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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