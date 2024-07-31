https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html

"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев неприятное решение

"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев неприятное решение - РИА Новости, 31.07.2024

"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев неприятное решение

Киеву не хватает денег ни на возврат долгов, ни на армию. Официально дефолт отрицают, но у населения серьезные финансовые трудности. Власти же могут только... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:11

киев

украина

сергей марченко

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Киеву не хватает денег ни на возврат долгов, ни на армию. Официально дефолт отрицают, но у населения серьезные финансовые трудности. Власти же могут только обещать новые налоги и надеяться на помощь Запада. Что ждет украинскую экономику — в материале РИА Новости.Налоговый аукционПредседатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что в резервном фонде, откуда в первую очередь выделяют средства на оборону и фортификацию, из 56 миллиардов гривен на 2024-й осталось всего 592 миллиона. На конец года Украина планирует дополнительно увеличить военные расходы на 500 миллиардов, из них четыре с половиной должны пополнить резерв.Киев определился со способом "залатать дыру" и планирует увеличить военный сбор с полутора до пяти процентов, а также ввести его для юридических лиц и распространить на некоторые платежные операции. Например, пять процентов от оплаты мобильной связи и 15 — от покупки новых легковых автомобилей.В нынешних условиях приобретение машины для украинцев "не является критической потребностью", объяснил глава украинского Минфина Сергей Марченко. Примечательно, что супруга чиновника в прошлом году купила автомобиль MINI."Если запустится модель повышения налогов, мы получим 400-500 миллиардов гривен дополнительно на армию", — уверен нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Голосовать Рада собирается в августе, так что нововведения точно не вступят в силу раньше осени.Против повышения налогов выступили двое из семи украинских предпринимателей из Совета по вопросам поддержки предпринимательства, созданного Владимиром Зеленским. Экономике угрожает "уход в тень", предупреждают бизнесмены. Еще и непонятно, как будут администрировать военный сбор: в отличие от повышения НДС, это нововведение "не обкатано".Пополнять бюджет собираются не только дополнительными поборами. На аукцион выставляют два государственных объекта. В сентябре — отель "Украина" в центре Киева со стартовой ценой 1,05 миллиарда гривен. А в октябре на торгах появится крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания" за 3,9 миллиарда.Долг красен невозвратомЕжемесячно Украина тратит на сектор безопасности и обороны 166 миллиардов гривен, каждый день — по 5,6 миллиарда, рассказал Марченко. Он не исключает, что ради военных расходов придется до конца года сократить социально-гуманитарные программы. В правительстве готовы идти на компромиссы с Радой, пока инициативы обсуждают в профильном комитете. Но, по словам чиновника, сейчас ситуация критическая — не только на текущий, но и на следующий год.Украинский госдолг на конец июня достиг 152 миллиардов долларов, увеличившись за год более чем на 20 процентов. Внешняя задолженность — 72,2 процента, внутренняя — 27,8. С мая по июнь долги выросли на 1,2 миллиарда долларов. Председатель комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев объяснил такую динамику очередным траншем ЕС. При этом Минфин просит у западных партнеров дополнительные 12-15 миллиардов долларов на 2025-й.Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины с уровня C до CC. Причина — в реструктуризации международных облигаций на 20 миллиардов долларов, о которой Киев договорился с группой кредиторов. Таким образом, можно считать, что страна находится в преддефолтном состоянии.Однако в Киеве, наоборот, утверждают, что реструктуризация долга спасла Украину от дефолта. А также позволила сэкономить 12 миллиардов долларов на оборону. Однако Минфин признает: есть серьезные трудности в выходе на рынок капиталов.Смутные сомненияПо соцопросам, на конец июня более чем у девяти процентов украинских семей не хватает денег даже на еду. Еще у 32 процентов средства есть только на продукты. Большинство (56,9 процента) может позволить себе и продовольствие, и одежду, но на что-то более дорогое придется копить. Официально утверждается, что в I квартале 2024 года зарплата выросла на 22,5 процента, но данные опроса практически не отличаются от конца 2023-го.Благосостоянию украинцев, кроме налогов, мешает рост цен. Как пишут украинские СМИ, на отдельные виды товаров к осени увеличение может достигать от семи до 30 процентов. В основном это связано с перебоями в работе электросетей. Кроме того, обесценивается национальная валюта — в мае за доллар просили 39 гривен, сейчас уже 41. Усугубляется и кадровый дефицит: если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона человек, то в 2023-м цифра уменьшилась до девяти.Впрочем, страдают от экономической политики Киева не только рядовые граждане. Мэр Днепропетровска Борис Филатов утверждает, что в 2025-м местное самоуправление лишится миллиардов гривен: согласно проекту бюджета на следующий год, регионам больше не будут оставлять часть собранного подоходного налога."Раньше мы договаривались с Зеленским и правительством. Подписали меморандум, в котором мы принимаем на себя разницу в тарифах, а за это государство нам компенсирует четырьмя процентами от НДФЛ, — заявил Филатов. — В 2025 году у Днепра заберут 3,2 миллиарда гривен (более 77 миллионов долларов), что мы будем делать?"Самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина не может, подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог Василий Стоякин. "Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Приватизация, если им удастся все заявленное продать на аукционах, необходимых денег не принесет. Тем более нужно еще договориться с инвесторами, а такие дела за полгода не решаются. В итоге они в очередной раз просто попросят денег у партнеров. И им дадут", — уверен эксперт.Однако еще не решен вопрос финансирования на следующий год. "На Западе сомневаются, что киевский режим переживет 2024-й, — полагает политолог Ростислав Ищенко. — Именно поэтому сейчас партнеры начали говорить о мирных переговорах, чтобы сохранить хотя бы часть Украины, которую продолжат спонсировать. Очевидно, что вернуть все долги она не сможет даже в далекой перспективе".Сейчас киевский режим пытается доказать Западу, что способен управлять страной и действовать в кризисных ситуациях. Задача — развеять сомнения насчет целесообразности дальнейшей поддержки. Об этом говорил и глава Минфина, когда просил дополнительные деньги на следующий год. Так что финансовая нагрузка на население будет и дальше расти.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html

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киев, украина, сергей марченко, владимир зеленский, евросоюз