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Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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07:31 31.07.2024 (обновлено: 10:16 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/udary-1963072123.html
Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ
Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ
Российские военные нанесли ночью массированные удары по местам дислокации, аэродромам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:31
2024-07-31T10:16
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
бровары
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли ночью массированные удары по местам дислокации, аэродромам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В 04:45, Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов &quot;Кракен&quot;. Пишут, что иностранцы там тоже были&quot;, — сообщил Лебедев.Российские военные также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области.Кроме того, удары по расположениям ВСУ нанесли в Светловодске Кировоградской области, на полигоне в Житомирской области, в Броварах под Киевом, а также по военной части в Вознесенске Николаевской области, где ремонтировались танки.По данным подпольщика, целью атак также стали военные аэродромы в Миргороде под Полтавой и в Кривом Роге.Под удар попали две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах.Среди других пораженных объектов — склад в Броварах с американским вооружением, склад и железнодорожная станция в Кременчуге, склады в Нежине Черниговской области, Шостке Сумской области.Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области и других регионах. По всей стране ночью звучала воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240730/vzryvy-1963029895.html
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киевская область, россия, бровары, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Бровары, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли ночью удары по местам дислокации и складам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли ночью массированные удары по местам дислокации, аэродромам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В 04:45, Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов "Кракен". Пишут, что иностранцы там тоже были", — сообщил Лебедев.

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Боевики группировки получили известность из-за многочисленных случаев пыток и издевательств над мирными жителями и пленными.

Российские военные также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области.
Кроме того, удары по расположениям ВСУ нанесли в Светловодске Кировоградской области, на полигоне в Житомирской области, в Броварах под Киевом, а также по военной части в Вознесенске Николаевской области, где ремонтировались танки.
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30 июля, 20:56
По данным подпольщика, целью атак также стали военные аэродромы в Миргороде под Полтавой и в Кривом Роге.
Под удар попали две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах.
Среди других пораженных объектов — склад в Броварах с американским вооружением, склад и железнодорожная станция в Кременчуге, склады в Нежине Черниговской области, Шостке Сумской области.
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Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области и других регионах. По всей стране ночью звучала воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияБроварыСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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