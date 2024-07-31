Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ
Лебедев: ВС России нанесли ночью удары по местам дислокации и складам ВСУ
Работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли ночью массированные удары по местам дислокации, аэродромам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В 04:45, Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов "Кракен". Пишут, что иностранцы там тоже были", — сообщил Лебедев.
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Боевики группировки получили известность из-за многочисленных случаев пыток и издевательств над мирными жителями и пленными.
Российские военные также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области.
Кроме того, удары по расположениям ВСУ нанесли в Светловодске Кировоградской области, на полигоне в Житомирской области, в Броварах под Киевом, а также по военной части в Вознесенске Николаевской области, где ремонтировались танки.
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По данным подпольщика, целью атак также стали военные аэродромы в Миргороде под Полтавой и в Кривом Роге.
Под удар попали две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах.
Среди других пораженных объектов — склад в Броварах с американским вооружением, склад и железнодорожная станция в Кременчуге, склады в Нежине Черниговской области, Шостке Сумской области.
Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области и других регионах. По всей стране ночью звучала воздушная тревога.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.