https://ria.ru/20240731/udary-1963072123.html

Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ

Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье сообщило о массированных ночных ударах по объектам ВСУ

Российские военные нанесли ночью массированные удары по местам дислокации, аэродромам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:31

2024-07-31T07:31

2024-07-31T10:16

специальная военная операция на украине

киевская область

россия

бровары

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли ночью массированные удары по местам дислокации, аэродромам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 04:45, Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов "Кракен". Пишут, что иностранцы там тоже были", — сообщил Лебедев.Российские военные также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области.Кроме того, удары по расположениям ВСУ нанесли в Светловодске Кировоградской области, на полигоне в Житомирской области, в Броварах под Киевом, а также по военной части в Вознесенске Николаевской области, где ремонтировались танки.По данным подпольщика, целью атак также стали военные аэродромы в Миргороде под Полтавой и в Кривом Роге.Под удар попали две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах.Среди других пораженных объектов — склад в Броварах с американским вооружением, склад и железнодорожная станция в Кременчуге, склады в Нежине Черниговской области, Шостке Сумской области.Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области и других регионах. По всей стране ночью звучала воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240730/vzryvy-1963029895.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html

https://ria.ru/20240730/vsu-1962961678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

киевская область, россия, бровары, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины