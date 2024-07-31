https://ria.ru/20240731/tseny-1963281002.html

В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца

В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца - РИА Новости, 31.07.2024

В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:13

2024-07-31T19:13

2024-07-31T19:29

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен зафиксировано на куриные яйца, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 23 по 29 июля наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в частности на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Белокочанная капуста подорожала на 2%. Также цены снизились на консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (-0,1%). "За период с 23 по 29 июля 2024 года цены изменились: на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%", - говорится в документе.Вместе с тем в Минсельхозе, комментируя отпускные цены на хлеб, отметили, что они в июле показали "околонулевую динамику".В ведомстве ожидают, что "данный тренд сохранится в дальнейшем". В то же время стабильная эпизоотическая ситуация в этом году способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. "В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, а куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно", - привели в ведомстве цены производителей.

https://ria.ru/20240731/zarplaty-1963278190.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)