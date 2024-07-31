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В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца - РИА Новости, 31.07.2024
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19:13 31.07.2024 (обновлено: 19:29 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/tseny-1963281002.html
В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца
В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца - РИА Новости, 31.07.2024
В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:13
2024-07-31T19:29
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен зафиксировано на куриные яйца, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 23 по 29 июля наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в частности на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Белокочанная капуста подорожала на 2%. Также цены снизились на консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (-0,1%). "За период с 23 по 29 июля 2024 года цены изменились: на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%", - говорится в документе.Вместе с тем в Минсельхозе, комментируя отпускные цены на хлеб, отметили, что они в июле показали "околонулевую динамику".В ведомстве ожидают, что "данный тренд сохранится в дальнейшем". В то же время стабильная эпизоотическая ситуация в этом году способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. "В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, а куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно", - привели в ведомстве цены производителей.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца

Росстат: огурцы с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь — на 2,6%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа овощей
Продажа овощей - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен зафиксировано на куриные яйца, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 23 по 29 июля наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в частности на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Белокочанная капуста подорожала на 2%.
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Также цены снизились на консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (-0,1%).
«
"За период с 23 по 29 июля 2024 года цены изменились: на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%", - говорится в документе.
Вместе с тем в Минсельхозе, комментируя отпускные цены на хлеб, отметили, что они в июле показали "околонулевую динамику".
В ведомстве ожидают, что "данный тренд сохранится в дальнейшем". В то же время стабильная эпизоотическая ситуация в этом году способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. "В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, а куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно", - привели в ведомстве цены производителей.
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