https://ria.ru/20240731/tatarstan-1963145611.html

В Татарстане молния ударила в двух мужчин

В Татарстане молния ударила в двух мужчин - РИА Новости, 31.07.2024

В Татарстане молния ударила в двух мужчин

Двое мужчин получили травмы от удара молнии в Лаишевском районе Татарстана, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:16

2024-07-31T12:16

2024-07-31T12:16

происшествия

здоровье - общество

лаишевский район

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КАЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Двое мужчин получили травмы от удара молнии в Лаишевском районе Татарстана, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице, куда госпитализированы пострадавшие. "Двое мужчин получили травмы в результате удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Они передвигались под дождем в момент удара молнии", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что пострадавших на скорой доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. По информации представителя клиники, 39-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени 30% поверхности тела, госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший, 52-летний мужчина, с жалобами на боль и онемение в области ног госпитализирован в отделение острого хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции под наблюдение. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. В среду в Татарстане отмечается сильный дождь, гроза. Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение: с 22.00 часов 30 июля до 21.00 часа 31 июля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град.

https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html

лаишевский район

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происшествия, здоровье - общество, лаишевский район