https://ria.ru/20240731/tatarstan-1963145611.html
В Татарстане молния ударила в двух мужчин
В Татарстане молния ударила в двух мужчин - РИА Новости, 31.07.2024
В Татарстане молния ударила в двух мужчин
Двое мужчин получили травмы от удара молнии в Лаишевском районе Татарстана, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:16
2024-07-31T12:16
2024-07-31T12:16
происшествия
здоровье - общество
лаишевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
КАЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Двое мужчин получили травмы от удара молнии в Лаишевском районе Татарстана, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице, куда госпитализированы пострадавшие. "Двое мужчин получили травмы в результате удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Они передвигались под дождем в момент удара молнии", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что пострадавших на скорой доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. По информации представителя клиники, 39-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени 30% поверхности тела, госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший, 52-летний мужчина, с жалобами на боль и онемение в области ног госпитализирован в отделение острого хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции под наблюдение. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. В среду в Татарстане отмечается сильный дождь, гроза. Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение: с 22.00 часов 30 июля до 21.00 часа 31 июля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град.
https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html
лаишевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, лаишевский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Лаишевский район
В Татарстане молния ударила в двух мужчин
В Татарстане двое мужчин получили травмы от удара молнии
КАЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Двое мужчин получили травмы от удара молнии в Лаишевском районе Татарстана, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице, куда госпитализированы пострадавшие.
«
"Двое мужчин получили травмы в результате удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Они передвигались под дождем в момент удара молнии", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что пострадавших на скорой доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.
По информации представителя клиники, 39-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени 30% поверхности тела, госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший, 52-летний мужчина, с жалобами на боль и онемение в области ног госпитализирован в отделение острого хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции под наблюдение. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
В среду в Татарстане отмечается сильный дождь, гроза. Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение: с 22.00 часов 30 июля до 21.00 часа 31 июля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град.