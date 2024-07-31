https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html

Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи

Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024

Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи

Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:43

2024-07-31T01:43

2024-07-31T01:43

происшествия

котельниково

волгоградская область

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851538_0:126:2025:1265_1920x0_80_0_0_59cd44a5a28063d8b8260b1591428b45.jpg

СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков. РЖД ранее сообщали, что пассажиры сошедшего поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека - в резервном составе № 901. Всего в поезде, который столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира. Как пояснил агентству пресс-секретарь по Туапсинскому району Северо-Кавказской железной дороги, первый поезд с пострадавшими прибыл из Волгоградской области в Сочи еще вечером вторника, второй - в ночь на среду. В 0.35 по московскому времени на перрон железнодорожного вокзала в Адлере прибыл поезд № 491, в нем ехали пассажиры не пострадавших вагонов. "Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье", - сказал Зыков. Основной состав прибывших - туристы, большая часть из них сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html

https://ria.ru/20240730/poezd-1963023733.html

котельниково

волгоградская область

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, котельниково, волгоградская область, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом