https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:43
2024-07-31T01:43
2024-07-31T01:43
происшествия
котельниково
волгоградская область
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков. РЖД ранее сообщали, что пассажиры сошедшего поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека - в резервном составе № 901. Всего в поезде, который столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира. Как пояснил агентству пресс-секретарь по Туапсинскому району Северо-Кавказской железной дороги, первый поезд с пострадавшими прибыл из Волгоградской области в Сочи еще вечером вторника, второй - в ночь на среду. В 0.35 по московскому времени на перрон железнодорожного вокзала в Адлере прибыл поезд № 491, в нем ехали пассажиры не пострадавших вагонов. "Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье", - сказал Зыков. Основной состав прибывших - туристы, большая часть из них сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
https://ria.ru/20240730/poezd-1963023733.html
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происшествия, котельниково, волгоградская область, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
Зыков: все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.
РЖД ранее сообщали, что пассажиры сошедшего поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека - в резервном составе № 901. Всего в поезде, который столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира.
Как пояснил агентству пресс-секретарь по Туапсинскому району Северо-Кавказской железной дороги, первый поезд с пострадавшими прибыл из Волгоградской области в Сочи еще вечером вторника, второй - в ночь на среду. В 0.35 по московскому времени на перрон железнодорожного вокзала в Адлере прибыл поезд № 491, в нем ехали пассажиры не пострадавших вагонов.
"Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье", - сказал Зыков.
Основной состав прибывших - туристы, большая часть из них сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково
в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань
- Адлер
. По данным МЧС РФ
, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда
остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.