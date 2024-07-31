Рейтинг@Mail.ru
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sochi-1963054327.html
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи
Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:43
2024-07-31T01:43
происшествия
котельниково
волгоградская область
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851538_0:126:2025:1265_1920x0_80_0_0_59cd44a5a28063d8b8260b1591428b45.jpg
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков. РЖД ранее сообщали, что пассажиры сошедшего поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека - в резервном составе № 901. Всего в поезде, который столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира. Как пояснил агентству пресс-секретарь по Туапсинскому району Северо-Кавказской железной дороги, первый поезд с пострадавшими прибыл из Волгоградской области в Сочи еще вечером вторника, второй - в ночь на среду. В 0.35 по московскому времени на перрон железнодорожного вокзала в Адлере прибыл поезд № 491, в нем ехали пассажиры не пострадавших вагонов. "Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье", - сказал Зыков. Основной состав прибывших - туристы, большая часть из них сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
https://ria.ru/20240730/poezd-1963023733.html
котельниково
волгоградская область
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851538_170:0:2025:1391_1920x0_80_0_0_69534f0877f616aedc9e1920c2ad8695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, котельниково, волгоградская область, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи

Зыков: все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Все пассажиры поезда, которые находились в сошедшем в Волгоградской области составе Казань-Адлер, прибыли в Сочи, рассказал РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.
РЖД ранее сообщали, что пассажиры сошедшего поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда № 491, 422 человека - в резервном составе № 901. Всего в поезде, который столкнулся с грузовиком, было 803 пассажира.
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
29 июля, 20:47
Как пояснил агентству пресс-секретарь по Туапсинскому району Северо-Кавказской железной дороги, первый поезд с пострадавшими прибыл из Волгоградской области в Сочи еще вечером вторника, второй - в ночь на среду. В 0.35 по московскому времени на перрон железнодорожного вокзала в Адлере прибыл поезд № 491, в нем ехали пассажиры не пострадавших вагонов.
"Все пассажиры доставлены из Волгоградской области на Черноморское побережье", - сказал Зыков.
Основной состав прибывших - туристы, большая часть из них сошли в Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
На месте столкновения грузовика с поездом в Авлиде, Греция - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Греции грузовик столкнулся с поездом
Вчера, 20:20
 
ПроисшествияКотельниковоВолгоградская областьКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала