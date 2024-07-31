https://ria.ru/20240731/sochi-1963050992.html

Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи

Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024

Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи

Сочинские дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вагоны которого сошли с рельс, вернулись в Сочи вечером вторника, с ними все хорошо, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:55

2024-07-31T00:55

2024-07-31T00:55

происшествия

волгоград

туапсе

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851626_0:108:3073:1836_1920x0_80_0_0_028bea9ef44d8e7b140801a1b3f6c7be.jpg

СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сочинские дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вагоны которого сошли с рельс, вернулись в Сочи вечером вторника, с ними все хорошо, рассказала РИА Новости сопровождавшая детскую группу сотрудница сочинской студии. Группа детей из Сочи в составе 17 человек ехала с конкурса в поезде Казань-Адлер. После происшествия детей эвакуировали в детский сад Волгоградской области, с ними находилась руководитель частной студии. Вечером в понедельник она уточняла, что группа детей все еще ждет своей очереди, чтобы вернуться домой. Во вторник первый состав поезда прибыл в Сочи ориентировочно в 19.50 по московскому времени. "Мы уже приехали, дома уже. Мы приехали в 19 с чем то, все хорошо. Мы были в 8 вагоне, выехали в 2.30", - сказала собеседница агентства. Ранее она рассказывала РИА Новости, что попутчики-дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, во время ЧП под Волгоградом помогали им выбираться из поезда. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html

волгоград

туапсе

котельниково

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происшествия, волгоград, туапсе, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом