Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи
Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи, с ними все хорошо
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сочинские дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вагоны которого сошли с рельс, вернулись в Сочи вечером вторника, с ними все хорошо, рассказала РИА Новости сопровождавшая детскую группу сотрудница сочинской студии.
Группа детей из Сочи в составе 17 человек ехала с конкурса в поезде Казань-Адлер. После происшествия детей эвакуировали в детский сад Волгоградской области, с ними находилась руководитель частной студии.
Вечером в понедельник она уточняла, что группа детей все еще ждет своей очереди, чтобы вернуться домой.
Во вторник первый состав поезда прибыл в Сочи ориентировочно в 19.50 по московскому времени.
"Мы уже приехали, дома уже. Мы приехали в 19 с чем то, все хорошо. Мы были в 8 вагоне, выехали в 2.30", - сказала собеседница агентства.
Ранее она рассказывала РИА Новости, что попутчики-дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, во время ЧП под Волгоградом помогали им выбираться из поезда.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.