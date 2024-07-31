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Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024
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00:55 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sochi-1963050992.html
Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи
Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024
Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи
Сочинские дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вагоны которого сошли с рельс, вернулись в Сочи вечером вторника, с ними все хорошо, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T00:55
2024-07-31T00:55
происшествия
волгоград
туапсе
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сочинские дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вагоны которого сошли с рельс, вернулись в Сочи вечером вторника, с ними все хорошо, рассказала РИА Новости сопровождавшая детскую группу сотрудница сочинской студии. Группа детей из Сочи в составе 17 человек ехала с конкурса в поезде Казань-Адлер. После происшествия детей эвакуировали в детский сад Волгоградской области, с ними находилась руководитель частной студии. Вечером в понедельник она уточняла, что группа детей все еще ждет своей очереди, чтобы вернуться домой. Во вторник первый состав поезда прибыл в Сочи ориентировочно в 19.50 по московскому времени. "Мы уже приехали, дома уже. Мы приехали в 19 с чем то, все хорошо. Мы были в 8 вагоне, выехали в 2.30", - сказала собеседница агентства. Ранее она рассказывала РИА Новости, что попутчики-дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, во время ЧП под Волгоградом помогали им выбираться из поезда. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html
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волгоград
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происшествия, волгоград, туапсе, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Туапсе, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи

Дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вернулись в Сочи, с ними все хорошо

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Сочинские дети, ехавшие поездом Казань-Адлер, вагоны которого сошли с рельс, вернулись в Сочи вечером вторника, с ними все хорошо, рассказала РИА Новости сопровождавшая детскую группу сотрудница сочинской студии.
Группа детей из Сочи в составе 17 человек ехала с конкурса в поезде Казань-Адлер. После происшествия детей эвакуировали в детский сад Волгоградской области, с ними находилась руководитель частной студии.
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Дзюдоисты помогали вытаскивать людей из сошедшего с рельсов поезда
Вчера, 00:19
Вечером в понедельник она уточняла, что группа детей все еще ждет своей очереди, чтобы вернуться домой.
Во вторник первый состав поезда прибыл в Сочи ориентировочно в 19.50 по московскому времени.
"Мы уже приехали, дома уже. Мы приехали в 19 с чем то, все хорошо. Мы были в 8 вагоне, выехали в 2.30", - сказала собеседница агентства.
Ранее она рассказывала РИА Новости, что попутчики-дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, во время ЧП под Волгоградом помогали им выбираться из поезда.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
29 июля, 20:47
 
ПроисшествияВолгоградТуапсеКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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