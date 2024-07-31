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В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников - РИА Новости, 31.07.2024
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09:34 31.07.2024 (обновлено: 14:00 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/sk-1963089897.html
В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников
В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников - РИА Новости, 31.07.2024
В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников
В Мытищах установили личности подростков-мигрантов, нападавших на сверстников, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:34
2024-07-31T14:00
происшествия
мытищи
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Мытищах установили личности подростков-мигрантов, нападавших на сверстников, сообщил Следственный комитет.&quot;ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (&quot;Хулиганство&quot;). Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание&quot;, — рассказали в ведомстве.СК в понедельник сообщил, что после появления в соцсетях видео, на котором подростки нападают на сверстников в Мытищах, на злоумышленников завели уголовное дело о хулиганстве. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о нападениях со стороны подростков-мигрантов.
https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962975558.html
мытищи
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происшествия, мытищи, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мытищи, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников

СК установил личности подростков-мигрантов, нападавших на сверстников в Мытищах

© Кадр видео из соцсетейКадр видео с участием подростков из Таджикистана в Мытищах
Кадр видео с участием подростков из Таджикистана в Мытищах - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с участием подростков из Таджикистана в Мытищах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Мытищах установили личности подростков-мигрантов, нападавших на сверстников, сообщил Следственный комитет.
«

"ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство"). Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание", — рассказали в ведомстве.

СК в понедельник сообщил, что после появления в соцсетях видео, на котором подростки нападают на сверстников в Мытищах, на злоумышленников завели уголовное дело о хулиганстве.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о нападениях со стороны подростков-мигрантов.
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ПроисшествияМытищиТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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