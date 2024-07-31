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Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще - РИА Новости, 31.07.2024
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11:31 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/senator-1963129564.html
Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще
Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще - РИА Новости, 31.07.2024
Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще
"Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в Европе мало кому нравится, поскольку от его первого срока европейцы получили большие проблемы", – заявил первый... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:31
2024-07-31T11:31
владимир чижов
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в Европе мало кому нравится, поскольку от его первого срока европейцы получили большие проблемы", – заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Они нахлебались от него во время его первого срока. Самым мягким из его требований было всем странам НАТО платить по 2%. Сейчас 2% не потолок, а пол, надо больше", – заявил сенатор РФ. Он отметил, что в настоящее время самый большой процент от своего ВВП на нужды обороны достигли даже не Соединенные Штаты, а Польша – 4,15%, в целом по НАТО эта цифра составляет 1,9%.Владимир Чижов полагает, что европейцы боятся, что с приходом Трампа (эту мысль озвучил кандидат в вице-президенты Венс) Соединенные Штаты перестанут "тратить деньги на Украину и вообще на Европу", а ресурсы бросят на Дальний Восток.Сенатор РФ напомнил, что в череде регулярных и внеочередных выборов в мире в текущем году "единственное место, где выборы прошли предсказуемо, спокойно, уверенно, – Российская Федерация".5 ноября в США пройдут президентские выборы. От Республиканской партии за кресло в Белом доме будет бороться экс-президент Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии будет утвержден съездом партийных выборщиков в Чикаго 19–22 августа.
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владимир чижов, совет федерации рф, политика
Владимир Чижов, Совет Федерации РФ, Политика

Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в Европе мало кому нравится, поскольку от его первого срока европейцы получили большие проблемы", – заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Они нахлебались от него во время его первого срока. Самым мягким из его требований было всем странам НАТО платить по 2%. Сейчас 2% не потолок, а пол, надо больше", – заявил сенатор РФ. Он отметил, что в настоящее время самый большой процент от своего ВВП на нужды обороны достигли даже не Соединенные Штаты, а Польша – 4,15%, в целом по НАТО эта цифра составляет 1,9%.
Владимир Чижов полагает, что европейцы боятся, что с приходом Трампа (эту мысль озвучил кандидат в вице-президенты Венс) Соединенные Штаты перестанут "тратить деньги на Украину и вообще на Европу", а ресурсы бросят на Дальний Восток.
Сенатор РФ напомнил, что в череде регулярных и внеочередных выборов в мире в текущем году "единственное место, где выборы прошли предсказуемо, спокойно, уверенно, – Российская Федерация".
5 ноября в США пройдут президентские выборы. От Республиканской партии за кресло в Белом доме будет бороться экс-президент Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии будет утвержден съездом партийных выборщиков в Чикаго 19–22 августа.
 
Владимир ЧижовСовет Федерации РФПолитика
 
 
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