https://ria.ru/20240731/senator-1963129564.html

Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще

Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще - РИА Новости, 31.07.2024

Сенатор РФ: мы не опасаемся ни прихода Трампа, ни кого-либо еще

"Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в Европе мало кому нравится, поскольку от его первого срока европейцы получили большие проблемы", – заявил первый... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:31

2024-07-31T11:31

2024-07-31T11:31

владимир чижов

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963128078_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_57411a389f4d0ae484f2b8451d021630.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в Европе мало кому нравится, поскольку от его первого срока европейцы получили большие проблемы", – заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Они нахлебались от него во время его первого срока. Самым мягким из его требований было всем странам НАТО платить по 2%. Сейчас 2% не потолок, а пол, надо больше", – заявил сенатор РФ. Он отметил, что в настоящее время самый большой процент от своего ВВП на нужды обороны достигли даже не Соединенные Штаты, а Польша – 4,15%, в целом по НАТО эта цифра составляет 1,9%.Владимир Чижов полагает, что европейцы боятся, что с приходом Трампа (эту мысль озвучил кандидат в вице-президенты Венс) Соединенные Штаты перестанут "тратить деньги на Украину и вообще на Европу", а ресурсы бросят на Дальний Восток.Сенатор РФ напомнил, что в череде регулярных и внеочередных выборов в мире в текущем году "единственное место, где выборы прошли предсказуемо, спокойно, уверенно, – Российская Федерация".5 ноября в США пройдут президентские выборы. От Республиканской партии за кресло в Белом доме будет бороться экс-президент Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии будет утвержден съездом партийных выборщиков в Чикаго 19–22 августа.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир чижов, совет федерации рф, политика