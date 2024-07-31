https://ria.ru/20240731/postradavshie-1963134148.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 31.07.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом

Десять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, среди них один ребенок, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:44

2024-07-31T11:44

2024-07-31T11:44

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Десять пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, среди них один ребенок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, в числе которых один ребенок", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что из стационаров выписали 20 пострадавших, в том числе 11 детей.Министр добавил, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. "Состояние двух взрослых пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал Мурашко журналистам. Он уточнил, что пациенты получают все необходимое лечение в полном объеме, проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира.

https://ria.ru/20240731/poezd-1963130991.html

https://ria.ru/20240731/sochi-1963050992.html

волгоград

волгоградская область

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом