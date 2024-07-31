Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня
AFP: Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан до субботы
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France . Архивное фото
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпании Air France и Transavia приостанавливают авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы Air France-KLM.
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"Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа 2024 года включительно", - сообщил представитель авиакомпании, уточнив, что эта мера также коснулась Transavia France, лоукостера франко-голландского авиаперевозчика.
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В понедельник Royal Jordanian Airlines объявила о приостановке своих полетов в Бейрут в понедельник и вторник. Авиакомпания Lufthansa решила продлить приостановку полетов в Бейрут до 5 августа из соображений безопасности после угроз Израиля в адрес Ливана.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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