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Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня - РИА Новости, 31.07.2024
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19:36 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/polety-1963290617.html
Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня
Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня - РИА Новости, 31.07.2024
Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня
Авиакомпании Air France и Transavia приостанавливают авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:36
2024-07-31T19:36
в мире
израиль
бейрут
ливан
air france
хезболла
royal jordanian airlines
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпании Air France и Transavia приостанавливают авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы Air France-KLM. "Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа 2024 года включительно", - сообщил представитель авиакомпании, уточнив, что эта мера также коснулась Transavia France, лоукостера франко-голландского авиаперевозчика. В понедельник Royal Jordanian Airlines объявила о приостановке своих полетов в Бейрут в понедельник и вторник. Авиакомпания Lufthansa решила продлить приостановку полетов в Бейрут до 5 августа из соображений безопасности после угроз Израиля в адрес Ливана. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, air france, хезболла, royal jordanian airlines, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Air France, Хезболла, Royal Jordanian Airlines, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня

AFP: Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан до субботы

© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпании Air France и Transavia приостанавливают авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы Air France-KLM.
«
"Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа 2024 года включительно", - сообщил представитель авиакомпании, уточнив, что эта мера также коснулась Transavia France, лоукостера франко-голландского авиаперевозчика.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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В понедельник Royal Jordanian Airlines объявила о приостановке своих полетов в Бейрут в понедельник и вторник. Авиакомпания Lufthansa решила продлить приостановку полетов в Бейрут до 5 августа из соображений безопасности после угроз Израиля в адрес Ливана.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильБейрутЛиванAir FranceХезболлаRoyal Jordanian AirlinesОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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