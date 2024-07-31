https://ria.ru/20240731/polety-1963290617.html

Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня

Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня - РИА Новости, 31.07.2024

Air France и Transavia отменили полеты в Ливан еще на два дня

Авиакомпании Air France и Transavia приостанавливают авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:36

2024-07-31T19:36

2024-07-31T19:36

в мире

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бейрут

ливан

air france

хезболла

royal jordanian airlines

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпании Air France и Transavia приостанавливают авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы Air France-KLM. "Air France продлевает приостановку рейсов из аэропорта Пари-Шарль де Голль в Бейрут до 3 августа 2024 года включительно", - сообщил представитель авиакомпании, уточнив, что эта мера также коснулась Transavia France, лоукостера франко-голландского авиаперевозчика. В понедельник Royal Jordanian Airlines объявила о приостановке своих полетов в Бейрут в понедельник и вторник. Авиакомпания Lufthansa решила продлить приостановку полетов в Бейрут до 5 августа из соображений безопасности после угроз Израиля в адрес Ливана. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, бейрут, ливан, air france, хезболла, royal jordanian airlines, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году