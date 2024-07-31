https://ria.ru/20240731/peterburg-1963060135.html

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из пневматики в девочку

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из пневматики в девочку - РИА Новости, 31.07.2024

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из пневматики в девочку

Задержан мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:11

2024-07-31T03:11

2024-07-31T03:11

происшествия

россия

колпино

санкт-петербург

ирина волк

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщалось, что полиция разыскивает выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, инцидент произошел 25 июля. В результате выстрела у девочки обнаружили ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. "Полицией Колпино задержан мужчина, стрелявший на детской площадке... Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник установлен и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Им оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга", - написала она в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html

россия

колпино

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происшествия, россия, колпино, санкт-петербург, ирина волк