https://ria.ru/20240731/nimchenko-1962893793.html

Герой России Юрий Нимченко: военный мундир всегда будет роднее

Герой России Юрий Нимченко: военный мундир всегда будет роднее - РИА Новости, 31.07.2024

Герой России Юрий Нимченко: военный мундир всегда будет роднее

Герой России старший сержант Юрий Нимченко станет одним из первых сенаторов с боевым опытом специальной военной операции. Представлять в Совете Федераций... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:00

2024-07-31T11:00

2024-07-31T15:50

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Герой России старший сержант Юрий Нимченко станет одним из первых сенаторов с боевым опытом специальной военной операции. Представлять в Совете Федераций Нимченко будет Крым, о чем ранее объявил глава республики Сергей Аксенов. Нимченко проходил службу в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звание Героя России с вручением знака отличия "Золотая звезда" удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. Тогда экипаж танка под его командованием отбил несколько атак превосходящего по силам противника, в одиночку уничтожив девять украинских танков и три БТР.В свое первом интервью Нимченко рассказал РИА Новости, какие качества раскрываются у человека на поле боя, почему он решил связать жизнь с политикой, какая сейчас ситуация на линии фронта, на чьих условиях завершится специальная военная операция, а также назвал фамилию политика, с кем бы не раздумывая пошел в разведку. Беседовал Виктор Лященко.— Юрий Петрович, по военной службе скучаете?— Вы знаете, пока я еще не совсем отошел от военных дел. Вспоминать службу и боевых товарищей, конечно же, буду, ведь воинскому делу посвятил большую часть жизни. Впереди много важных задач в разных сферах, думаю, скучать точно не придется. Будет некогда.— Вы сейчас общаетесь с сослуживцами, поддерживаете связь?— Конечно. Воинское братство — это не просто сочетание из двух слов для служилого человека. Это одна из самых крепких, тесных связей, которая может продолжаться годами и даже десятилетиями, даже после того как воины закончили свою службу. Именно в экстремальных ситуациях, в условиях боя, человек проявляет абсолютно все свои качества — как хорошие, так и плохие, которые в гражданской жизни вряд ли ему удастся продемонстрировать. Бойкий и смелый в обычной жизни может стать малодушным. А робкий и нерешительный, наоборот, в условиях риска проявит доблесть, небывалую отвагу, самопожертвование. Именно в таких условиях ты четко понимаешь суть человека. Можешь ли ты ему доверять, рассчитывать. Подставит ли он свое плечо в трудную минуту. Поэтому номер мобильного телефона менять не собираюсь. А звонку или СМС от сослуживцев буду только рад.— Дали ли вам они какой-либо наказ?— (Улыбается.) Нет. Наказа мне никто никакого не давал. Я считаю, что прежде всего в любых ситуациях нужно оставаться самим собой, поступать по справедливости. Сразу на ум пришли слова нашего министра обороны Андрея Белоусова: "Ошибаться можно, врать нельзя". Этот принцип близок и мне. По чести и совести поступаю и в жизни, и на службе, и в работе. А ошибиться может каждый вне зависимости от ранга, статуса и положения. Ведь без ошибок, к сожалению, не может быть блестящих побед. Эти слова великого шахматиста и математика Эмануэля Ласкера характеризуют нашу жизнь.— Юрий Петрович, расскажите, почему все-таки решили пойти в политику?— Руководство нашей страны дает нам шанс попробовать себя в другой деятельности. И если выпала такая возможность, нужно ею воспользоваться, оправдать доверие, которое на тебя возлагают. Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений — это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит. В своем послании Федеральному Собранию наш президент отметил, что в стране необходимо формировать новую политическую элиту, куда будут входить те, кто не словом, а делом доказал преданность нашей Родине в разных областях. Нужно четко понимать, что сейчас нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. И работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего. Потому сейчас нам как никогда нужно крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать: идет тотальная борьба за существование нашего государства, за право жить или не жить нашим детям, внукам и правнукам. Будем продолжать укреплять нашу страну изнутри.— Какие вопросы намерены инициировать на федеральном уровне?— Понятно, что все вопросы в развитии абсолютно всех сфер важны. Когда речь идет о благополучии каждого жителя нашей страны, то неважных вопросов не бывает. Это и социальная поддержка семей, в том числе и семей военнослужащих, которые находятся или находились в зоне СВО, отдельное внимание, конечно же, поддержке семей погибших ребят, многодетных семей.В нынешних непростых условиях одним из ключевых направлений является патриотическое воспитание молодежи. Важно вырастить поколения, которые любят свою большую и малую Родину, привить им правильные жизненные ориентиры, чтобы они гордились нашим общим наследием. Важно, чтобы они понимали свою социальную ответственность, свою важность, осознавали, что вклад абсолютно каждого — будь то сфера науки, медицины, культуры или какая-либо другая — невероятно значим. В этом направлении мы уже сделали большой рывок. Ведь посмотрите, как эффективно работают общественные, волонтерские движения, в которых задействована молодежь, школьники. Ребята помогают ветеранам, следят за памятниками, собирают гуманитарную помощь и для наших бойцов в зоне СВО, и для жителей из регионов, которые регулярно попадают под обстрелы ВСУ. Конечно же, очень большую роль в воспитании подрастающего поколения играют такие колоссальные по значимости проекты, как "Движение первых", "Юнармия". Здесь созданы возможности для всестороннего развития и самореализации. Ребята с удовольствием проходят стажировки и курсы под руководством более старших наставников. Посещают культурные мероприятия, занимаются поисковыми работами.Немаловажно, что сейчас все больше наших ветеранов СВО — так же было и после Великой Отечественной войны — преподают "Основы безопасности и защиты Родины". Делятся своими знаниями, опытом со школьниками.— Непривычно менять военный мундир на деловой костюм?— Военный мундир для меня всегда будет роднее и теплее, с ним связано много воспоминаний. Ну а к деловому костюму я привыкну. (Улыбается.)— Юрий Петрович, давайте поговорим о боевых действиях, в которых вы принимали участие. Благодаря чему удалось сдержать атаку противника в районе дамбы Северо-Крымского канала? Какие еще события из зоны СВО особо запомнились?— По поводу сдерживания натиска противника. В подробности вдаваться не буду. Скажу кратко. Поставленные задачи выполнены благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям родов и войск, командования, а также личного состава.— Бываете ли на передовой? Как сейчас там ситуация?— Я не так давно вернулся из зоны активных боевых действий. Конечно же, связь поддерживаю, интересуюсь обстановкой. Ситуация сложная, но контролируемая. Все поставленные задачи там выполняются.— Как вы думаете, что изменят на фронте поставки Киеве F-16?— Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали "Хаймарсами", но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно так же будет и с самолетами.— Как вы считаете, на каких условиях должна завершиться СВО?— СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам.— Что является залогом безопасности Крыма?— Конечно же, безопасность Крыма важна. Руководство Крыма во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым немало вопросов уделяет этому направлению. Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам. Посмотрите, как налажено волонтерское движение в нашем регионе. На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом. Предприниматели, предприятия, государственные служащие, крымчане не остаются в стороне, понимают, как это важно, посильно помогают. Подключаются и дети, передают письма, рисунки, послания, пожелания нашим ребятам. Вы не представляете, как для них это важно! Такие, казалось бы, мелочи, сильно поднимают боевой дух. В свою очередь, мои коллеги, со своей стороны, обеспечивают мирное небо над головой, чтобы каждый крымчанин мог спокойно работать, учиться.— Как вы думаете, почему Запад отказывается признавать Крым и новые регионы России?— Вы знаете, мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия — наша, исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить. У нас есть четкая позиция по этому поводу, четко поставленные цели и задачи, о них я говорил выше. Все они должны быть выполнены в полном объеме. Не сомневаюсь, что так и будет.— Как вы оцениваете удары ВСУ западным оружием по Крыму?— За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям. Но враг не понимает, что тяжелые события нас сплачивают еще больше. Победа все равно будет за нами.— Назовите свой главный жизненный принцип, от которого никогда не отступите?— Мои жизненные принципы такие, как и у любого нормального человека. В любых, даже самых сложных ситуациях нужно оставаться самим собой, не изменять жизненным принципам, поступать по чести и совести. У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, и сейчас в зоне СВО воюют наши люди разных национальностей и религий. Россия — наш общий дом, в котором важно жить в мире и согласии, беречь и защищать его от неприятеля, трудиться для того, чтобы страна процветала и нам было что передать нашим детям и внукам. Ну и самое главное: всегда помнить о том великом наследии, которое оставили нам наши деды и прадеды. Мы его обязаны приумножить и передать потомкам.— С кем бы в своей жизни не раздумывая пошли в разведку?— В разведку? С надежным во всех смыслах человеком — таким как глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, сша, киев, сергей аксенов (политик), юнармия, совет федерации рф, андрей белоусов, сво