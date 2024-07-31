Избранный президент Индонезии прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Избранный президент Индонезии Субианто прибыл в Москву на встречу с Путиным
© AP Photo / Kimimasa MayamaПрезидент Индонезии Прабово Субианто
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Избранный президент и министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин в среду, 31 июля, встретится с Субианто.
Сначала переговоры пройдут в узком составе, а затем в формате рабочего завтрака. Пресс-секретарь президента пояснил, что это "эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений".
Кроме того, как рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш, Субианто планирует встретиться с министром обороны Андреем Белоусовым.
Выборы президента Индонезии состоялись 14 февраля. На них уже в первом туре победил Прабово Субианто. Инаугурация состоится 20 октября.
В июне избранный президент сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в Сингапуре в рамках форума "Диалог Шангри-Ла" и выступил с предложением по мирному урегулированию на Украине. По словам политика, он пытался убедить Зеленского, что Индонезия может стать посредником в потенциальном мирном процессе, но тот не согласился с инициативой.
Кроме того, Субианто назвал по-прежнему актуальной предложенную им год назад мирную инициативу. В план входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. Киев отверг план Субианто почти сразу же и заклеймил инициативу как "пророссийскую". Позже президент Индонезии Джоко Видодо выступил с заявлением, подчеркнув, что план исходил исключительно от главы Минобороны и не является официальным предложением Индонезии.
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