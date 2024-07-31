https://ria.ru/20240731/moskva-1963155046.html

Избранный президент Индонезии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Избранный президент Индонезии прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2024

Избранный президент Индонезии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Избранный президент и министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:35

2024-07-31T12:35

2024-07-31T13:32

москва

россия

прабово субианто

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Избранный президент и министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин в среду, 31 июля, встретится с Субианто.Сначала переговоры пройдут в узком составе, а затем в формате рабочего завтрака. Пресс-секретарь президента пояснил, что это "эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений".Кроме того, как рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жосе Тавареш, Субианто планирует встретиться с министром обороны Андреем Белоусовым.Выборы президента Индонезии состоялись 14 февраля. На них уже в первом туре победил Прабово Субианто. Инаугурация состоится 20 октября.В июне избранный президент сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в Сингапуре в рамках форума "Диалог Шангри-Ла" и выступил с предложением по мирному урегулированию на Украине. По словам политика, он пытался убедить Зеленского, что Индонезия может стать посредником в потенциальном мирном процессе, но тот не согласился с инициативой.Кроме того, Субианто назвал по-прежнему актуальной предложенную им год назад мирную инициативу. В план входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. Киев отверг план Субианто почти сразу же и заклеймил инициативу как "пророссийскую". Позже президент Индонезии Джоко Видодо выступил с заявлением, подчеркнув, что план исходил исключительно от главы Минобороны и не является официальным предложением Индонезии.

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

https://ria.ru/20231030/briks-1906069813.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, прабово субианто, андрей белоусов