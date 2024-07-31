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Военные заводы на Украине являются законной целью ВС России, заявил МИД - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/mid-1963139092.html
Военные заводы на Украине являются законной целью ВС России, заявил МИД
Военные заводы на Украине являются законной целью ВС России, заявил МИД - РИА Новости, 31.07.2024
Военные заводы на Украине являются законной целью ВС России, заявил МИД
Любые военные заводы будут являться законной военной целью ВС РФ, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин на брифинге. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:59
2024-07-31T11:59
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Любые военные заводы будут являться законной военной целью ВС РФ, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин на брифинге. Настасьин отметил это в контексте того, что 24 июля немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил первый заказ от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев. "В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил России. Любые военные заводы, подчеркну", - сказал он. Настасьин добавил, что стоимость сделки составит около 100 миллионов евро, заявив, что в отличие от инвестиций в развитие и восстановление, на производство оружия западная военщина тратить деньги не стесняется. "Заработок на войне и крови всегда был и остается в традициях западных дельцов", - заключил он.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Военные заводы на Украине являются законной целью ВС России, заявил МИД

МИД: любые военные заводы на Украине являются законной целью российской армии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Любые военные заводы будут являться законной военной целью ВС РФ, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин на брифинге.
Настасьин отметил это в контексте того, что 24 июля немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил первый заказ от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев.
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"В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил России. Любые военные заводы, подчеркну", - сказал он.
Настасьин добавил, что стоимость сделки составит около 100 миллионов евро, заявив, что в отличие от инвестиций в развитие и восстановление, на производство оружия западная военщина тратить деньги не стесняется.
"Заработок на войне и крови всегда был и остается в традициях западных дельцов", - заключил он.
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