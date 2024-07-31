https://ria.ru/20240731/marochko-1963073642.html
Российские дроны успешно борются с системами наблюдения ВСУ, заявил Марочко
Российские дроны успешно борются с системами наблюдения ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 31.07.2024
Российские дроны успешно борются с системами наблюдения ВСУ, заявил Марочко
Операторы российских дронов успешно борются с системами наблюдения ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:44
2024-07-31T07:44
2024-07-31T07:44
специальная военная операция на украине
технологии
луганская народная республика
лисичанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы российских дронов успешно борются с системами наблюдения ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики на регулярной основе устанавливают на ЛБС (линии боевого столкновения) поставленные Западом камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, которые позволяют относительно безопасно контролировать обширные участки местности на ЛБС. В связи с этим, посты видеонаблюдения ВФУ и оборудование стало приоритетной целью для наших военнослужащих", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что самым эффективным и обоснованным способом уничтожения стали ударные дроны, которые на порядок дешевле дорогостоящего оборудования. Такая камера была уничтожена западнее Лисичанска. Украинские военнослужащие лишились возможности контролировать в этом районе участок, радиусом более 1,5 км.
https://ria.ru/20240617/dron-1953517619.html
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технологии, луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские дроны успешно борются с системами наблюдения ВСУ, заявил Марочко
Марочко: российские дроны успешно борются с системами наблюдения ВСУ