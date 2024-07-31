Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране
Косачев: на Ближнем Востоке ожидается эскалация взаимной ненависти
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя атаки Израиля в Бейруте и Тегеране, заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке.
Ранее агентство Mehr сообщило, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, позднее движение сообщило, что Хания погиб в результате атаки Израиля. Помимо этого Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, погибли 4 человека, 74 ранены. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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"Удары израильтян по объектам Хезболлы и Хамаса в Бейруте и в Тегеране, в результате которых, судя по всему, погибли (или могли погибнуть) высокопоставленные лидеры этих движений - это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру. Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти", - написал Косачев в Telegram-канале.
Он отметил, что у региона начинаются "самые трудные времена противостояния".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.