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Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
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06:55 31.07.2024 (обновлено: 07:51 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/kosachev-1963069354.html
Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране
Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя атаки Израиля в Бейруте и Тегеране, заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:55
2024-07-31T07:51
в мире
израиль
бейрут
тегеран (город)
константин косачев
исмаил хания
хезболла
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя атаки Израиля в Бейруте и Тегеране, заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. Ранее агентство Mehr сообщило, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, позднее движение сообщило, что Хания погиб в результате атаки Израиля. Помимо этого Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, погибли 4 человека, 74 ранены. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. "Удары израильтян по объектам Хезболлы и Хамаса в Бейруте и в Тегеране, в результате которых, судя по всему, погибли (или могли погибнуть) высокопоставленные лидеры этих движений - это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру. Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти", - написал Косачев в Telegram-канале. Он отметил, что у региона начинаются "самые трудные времена противостояния". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html
израиль
бейрут
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в мире, израиль, бейрут, тегеран (город), константин косачев, исмаил хания, хезболла, совет федерации рф, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Бейрут, Тегеран (город), Константин Косачев, Исмаил Хания, Хезболла, Совет Федерации РФ, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Косачев прокомментировал атаки Израиля в Бейруте и Тегеране

Косачев: на Ближнем Востоке ожидается эскалация взаимной ненависти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя атаки Израиля в Бейруте и Тегеране, заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке.
Ранее агентство Mehr сообщило, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, позднее движение сообщило, что Хания погиб в результате атаки Израиля. Помимо этого Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, погибли 4 человека, 74 ранены. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
«
"Удары израильтян по объектам Хезболлы и Хамаса в Бейруте и в Тегеране, в результате которых, судя по всему, погибли (или могли погибнуть) высокопоставленные лидеры этих движений - это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру. Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти", - написал Косачев в Telegram-канале.
Он отметил, что у региона начинаются "самые трудные времена противостояния".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Вчера, 06:28
 
В миреИзраильБейрутТегеран (город)Константин КосачевИсмаил ХанияХезболлаСовет Федерации РФХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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