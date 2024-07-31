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Биография Исмаила Хании

Биография Исмаила Хании - РИА Новости, 31.07.2024

Биография Исмаила Хании

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания родился 29 января 1962 года (по другим сведениям – в 1963 году) в Газе, в лагере беженцев аш-Шати, куда его РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:47

2024-07-31T10:47

2024-07-31T10:48

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Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания родился 29 января 1962 года (по другим сведениям – в 1963 году) в Газе, в лагере беженцев аш-Шати, куда его семья перебралась в 1948 году из Ашкелона (Израиль).Среднее образование получил в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе; по некоторым данным, также обучался в школе при Университете Аль-Азхар.В 1987 году окончил Исламский университет в Газе по специальности "арабская литература". В 1983 году, во время учебы в университете, вошел в исламский студенческий блок, связанный с движением "Братья-мусульмане"* (запрещенная в России террористическая организация). В 1985-1986 годах был главой студенческого совета Исламского университета Газы.После окончания университета работал ассистентом преподавателя в Исламском университете в Газе.В 1988 году вступил в Исламское движение сопротивления (ХАМАС). Оно добивалось создания палестинского государства на всей территории, которую занимала Палестина до образования Израиля в 1948 году. Имел тесные связи с шейхом Ахмедом Ясином – основателем и духовным лидером движения. Был арестован несколько раз израильскими властями за участие в восстании против израильской оккупации палестинских территорий. Первый раз в 1987 году сроком на 18 дней за участие в протестах во время первой палестинской интифады, второй раз – в 1988 сроком на шесть месяцев, третий раз – в 1989 году. Оставался в заключении в течение трех лет до депортации в 1992 году в Ливан.Вернулся в Газу в 1993 году после подписания соглашений "Осло", был назначен деканом Исламского университета в Газе, с 1997 года вошел в его попечительский совет.В 1997 году возглавил офис шейха Ахмеда Ясина. Хания оставался близким доверенным лицом духовного лидера до конца жизни Ясина (убит в 2004 году). Благодаря этой должности, а также в условиях ликвидации высокопоставленных представителей движения Израилем в ходе второй палестинской интифады быстро вышел на лидирующие позиции ХАМАС.В марте 2004 года Хания стал одним из руководителей ХАМАС, возглавив деятельность движения в секторе Газа. Получил репутацию "умеренного" исламиста, прагматика и переговорщика. Стал посредником между ХАМАСом и ФАТХ – движением, базирующимся на Западном берегу реки Иордан, являющимся основной политической силой ООП, которая официально представляет интересы палестинцев на международном уровне.В 2005 году Исмаил Хания возглавил список ХАМАС на выборах в Палестинский законодательный совет 25 января 2006 года, где группировка одержала победу над ФАТХ.По результатам голосования председатель ПНА Махмуд Аббас поручил Исмаилу Хании сформировать правительство.В марте 2006 году возглавил палестинское правительство после победы движения ХАМАС на выборах в Палестинскую национальную администрацию. Целью правительства он провозгласил "достижение свободы, независимости и осуществление права беженцев на возвращение".В июне 2007 года был уволен с поста премьер-министра президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в ответ на продолжающиеся кровопролитные столкновения в секторе Газа между активистами ФАТХ и ХАМАС и на силовую акцию со стороны ХАМАС по занятию позиций силовых структур, подчиняющихся главе национальной администрации.Лидеры ХАМАС сочли решение незаконным, в результате Исмаил Хания продолжал исполнять обязанности главы палестинского правительства в секторе Газа до 2014 года, когда передал полномочия главе правительства национального единства ПНА Рами Хамдалле. С октября 2016 года с одобрения Палестинского законодательного совета правительство Хании в Газе было восстановлено.В апреле 2013 года Хания был назначен заместителем председателя политбюро ХАМАС.В мае 2017 году был избран главой политбюро движения ХАМАС, переизбран на должность в августе 2021 года.В январе 2018 года США включили Ханию в список особо опасных международных террористов.В декабре 2019 года покинул сектор Газа. Последние годы жил в добровольном изгнании в Катаре и Турции. Представлял движение ХАМАС на международной арене.Политические взгляды Исмаила Хании полностью исключали возможность признания Государства Израиль. После 2006 года политик занял более умеренные позиции. Выступал за создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Допускал возможность мирного урегулирования с Израилем на условиях его возвращения к границам 1967 года, освобождения всех палестинских заключенных, реализации права на возвращение для палестинских беженцев.Поддерживал нападения на Израиль как метод палестинского сопротивления. Не отвергал возможность посредничества со стороны западных стран в том случае, если были бы в полной мере учтены палестинские интересы. Не признавал соглашения "Осло", подчеркивая, что они не только не привели к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, но и способствовали нарастанию напряженности в отношениях между ведущими палестинскими фракциями.31 июля 2024 года стало известно, что Исмаил Хания был убит при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране. ХАМАС в официальном заявлении признал гибель главы политбюро, возложив ответственность за случившееся на Израиль.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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